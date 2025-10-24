Видео
Видео

Как приготовить оладьи — рецепт на завтрак, получится у каждого

Как приготовить оладьи — рецепт на завтрак, получится у каждого

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 05:04
обновлено: 20:35
Пышные оладьи на кефире — рецепт приготовления завтрака, который всегда получается
Жареные оладьи. Фото: кадр из видео

Этот рецепт оладий на кефире — настоящая палочка-выручалочка для завтрака. Они получаются пышными, золотистыми и ароматными, без всяких усилий. Все, что нужно — кефир, яйцо, немного муки и хорошее настроение. Результат гарантированно порадует каждого!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир теплый — 300 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • мука — 280 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

В глубокую миску влить теплый (не горячий) кефир, добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешать венчиком до однородной консистенции.

рецепт оладок
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Добавить частями просеянную муку, разрыхлитель и соду. Замесить густое, эластичное тесто без комочков. Оставить его на 10 минут — за это время тесто станет еще пышнее.

рецепт тіста для оладок
Тесто для оладий. Фото: кадр из видео

На разогретую сковороду влить достаточное количество масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

смачні та пишні оладки на сніданок
Оладьи на сковороде. Фото: кадр из видео

Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими со сметаной, медом или вареньем. Они получаются воздушные, ароматные и невероятно нежные — именно такие, как в детстве.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
