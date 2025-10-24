Пышные оладьи на кефире — рецепт приготовления завтрака, который всегда получается

Как приготовить оладьи — рецепт на завтрак, получится у каждого
Этот рецепт оладий на кефире — настоящая палочка-выручалочка для завтрака. Они получаются пышными, золотистыми и ароматными, без всяких усилий. Все, что нужно — кефир, яйцо, немного муки и хорошее настроение. Результат гарантированно порадует каждого!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Любимовская кухня.
Вам понадобится:
- кефир теплый — 300 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пакетик;
- соль — 0,5 ч. л.;
- мука — 280 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
В глубокую миску влить теплый (не горячий) кефир, добавить яйцо, сахар, ванильный сахар и соль. Хорошо перемешать венчиком до однородной консистенции.
Добавить частями просеянную муку, разрыхлитель и соду. Замесить густое, эластичное тесто без комочков. Оставить его на 10 минут — за это время тесто станет еще пышнее.
На разогретую сковороду влить достаточное количество масла. Выкладывать тесто ложкой, формируя оладьи. Жарить на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавать горячими со сметаной, медом или вареньем. Они получаются воздушные, ароматные и невероятно нежные — именно такие, как в детстве.
