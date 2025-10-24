Пишні оладки на кефірі — рецепт приготування сніданку, який завжди виходить

Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт оладок на кефірі — справжня паличка-виручалочка для сніданку. Вони виходять пухкими, золотистими й ароматними, без жодних зусиль. Усе, що потрібно — кефір, яйце, трохи борошна та гарний настрій. Результат гарантовано потішить кожного!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня.

Вам знадобиться:

кефір теплий — 300 мл.;

яйце — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 280 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити теплий (не гарячий) кефір, додати яйце, цукор, ванільний цукор і сіль. Добре перемішати вінчиком до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Додати частинами просіяне борошно, розпушувач і соду. Замісити густе, еластичне тісто без грудочок. Залишити його на 10 хвилин — за цей час тісто стане ще пишнішим.

Тісто для оладок. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду влити достатню кількість олії. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими зі сметаною, медом або варенням. Вони виходять пухкі, ароматні та неймовірно ніжні — саме такі, як у дитинстві.

