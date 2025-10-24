Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Як приготувати оладки — рецепт на сніданок, який вийде у кожного

Як приготувати оладки — рецепт на сніданок, який вийде у кожного

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 05:04
Оновлено: 20:35
Пишні оладки на кефірі — рецепт приготування сніданку, який завжди виходить
Смажені оладки. Фото: кадр з відео

Цей рецепт оладок на кефірі — справжня паличка-виручалочка для сніданку. Вони виходять пухкими, золотистими й ароматними, без жодних зусиль. Усе, що потрібно — кефір, яйце, трохи борошна та гарний настрій. Результат гарантовано потішить кожного!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Любимівська кухня

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кефір теплий — 300 мл.;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 280 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

У глибоку миску влити теплий (не гарячий) кефір, додати яйце, цукор, ванільний цукор і сіль. Добре перемішати вінчиком до однорідної консистенції.

рецепт оладок
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Додати частинами просіяне борошно, розпушувач і соду. Замісити густе, еластичне тісто без грудочок. Залишити його на 10 хвилин — за цей час тісто стане ще пишнішим.

рецепт тіста для оладок
Тісто для оладок. Фото: кадр з відео

На розігріту сковороду влити достатню кількість олії. Викладати тісто ложкою, формуючи оладки. Смажити на середньому вогні приблизно по 3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

смачні та пишні оладки на сніданок
Оладки на пательні. Фото: кадр з відео

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Подавати гарячими зі сметаною, медом або варенням. Вони виходять пухкі, ароматні та неймовірно ніжні — саме такі, як у дитинстві.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

рецепт оладки ідея для сніданку панкейки рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації