Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Гарячі бутерброди на сніданок — знадобиться хліб та фарш arrow

Гарячі бутерброди на сніданок — знадобиться хліб та фарш

29 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Гарячі бутерброди з фаршем і сиром — простий рецепт на сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Якщо ви любите ситні й прості страви на сніданок, ці гарячі бутерброди стануть справжнім порятунком. Хрусткий хліб, соковитий фарш і тягучий сир утворюють ідеальне поєднання, від якого важко відірватися. Такий сніданок готується швидко, але смакує наче страва з ресторану.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • батон або хліб;
  • фарш — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • сіль, перець, паприка, базилік, орегано — до свого смаку;
  • зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю та часник подрібнити й додати до фаршу. Вбити яйце, посолити, поперчити та приправити спеціями. Добре перемішати масу до однорідності.

гарячі бутерброди на сніданок
Плавлений сир та фарш. Фото: кадр з відео

Хліб або батон нарізати шматочками, викласти на них фарш тонким шаром. Зверху посипати натертим сиром.

що приготувати на сніданок
Хліб, фарш та сир. Фото: кадр з відео

Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом, і запікати у духовці при 180 °C приблизно 15 хвилин, доки сир не розплавиться і не з’явиться золотиста скоринка. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленою цибулею.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку м'ясний фарш
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації