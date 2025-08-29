Гарячі бутерброди з фаршем і сиром — простий рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди. Фото: кадр з відео

Якщо ви любите ситні й прості страви на сніданок, ці гарячі бутерброди стануть справжнім порятунком. Хрусткий хліб, соковитий фарш і тягучий сир утворюють ідеальне поєднання, від якого важко відірватися. Такий сніданок готується швидко, але смакує наче страва з ресторану.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

батон або хліб;

фарш — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

яйце — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець, паприка, базилік, орегано — до свого смаку;

зелена цибуля — для подачі.

Спосіб приготування

Цибулю та часник подрібнити й додати до фаршу. Вбити яйце, посолити, поперчити та приправити спеціями. Добре перемішати масу до однорідності.

Плавлений сир та фарш. Фото: кадр з відео

Хліб або батон нарізати шматочками, викласти на них фарш тонким шаром. Зверху посипати натертим сиром.

Хліб, фарш та сир. Фото: кадр з відео

Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом, і запікати у духовці при 180 °C приблизно 15 хвилин, доки сир не розплавиться і не з’явиться золотиста скоринка. Подавати гарячими, посипавши свіжою зеленою цибулею.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.