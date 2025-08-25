Відео
Рецепт сирних млинців на сніданок — головна страва на ранок

Рецепт сирних млинців на сніданок — головна страва на ранок

25 серпня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Сирні млинці на сніданок — швидкий рецепт
Сирні млинці. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Сирні млинці на сніданок — тонкі еластичні коржі з ароматним сиром усередині та свіжими овочами. Поєднання тягучого сиру, помідорів і зеленої цибулі дарує насичений смак, а простий склад інгредієнтів робить страву улюбленцем буднів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • сіль — ½ ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • молоко — 230 мл.;
  • борошно пшеничне — 130 г;
  • цибуля зелена — невеликий пучок;
  • помідори — 150 г;
  • сир твердий — 120 г (натерти);
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця із сіллю та перцем, додати молоко й поступово додати борошно, розмішуючи до однорідного рідкого тіста.

тонкі млинці з яйцями та молоком
Яйця та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану зелену цибулю та помідори кубиками, акуратно перемішати.

смачні млинці з яйцями та молоком
Додавання сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, перед першим млинцем змастити олією. Викладати порції тіста тонким шаром, обсмажити до золотистості, перевернути й підрум’янити другу сторону.

млинці з яйцями та молоком на сніданок
Сирні млинці з овочами. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати половину млинця тертим сиром, скласти навпіл і потримати кілька секунд на вогні, щоб сир розплавився. Подавати гарячими.

овочі сир помідори ідея для сніданку млинці
