Сирні млинці на сніданок — швидкий рецепт

Сирні млинці на сніданок — тонкі еластичні коржі з ароматним сиром усередині та свіжими овочами. Поєднання тягучого сиру, помідорів і зеленої цибулі дарує насичений смак, а простий склад інгредієнтів робить страву улюбленцем буднів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

сіль — ½ ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

молоко — 230 мл.;

борошно пшеничне — 130 г;

цибуля зелена — невеликий пучок;

помідори — 150 г;

сир твердий — 120 г (натерти);

олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця із сіллю та перцем, додати молоко й поступово додати борошно, розмішуючи до однорідного рідкого тіста.

Яйця та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно нарізану зелену цибулю та помідори кубиками, акуратно перемішати.

Додавання сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти сковороду, перед першим млинцем змастити олією. Викладати порції тіста тонким шаром, обсмажити до золотистості, перевернути й підрум’янити другу сторону.

Сирні млинці з овочами. Фото: gospodynka.com.ua

Посипати половину млинця тертим сиром, скласти навпіл і потримати кілька секунд на вогні, щоб сир розплавився. Подавати гарячими.

