Творожные блинчики на завтрак — быстрый рецепт

Рецепт творожных блинов на завтрак — главное блюдо на утро
Сырные блинчики на завтрак — тонкие эластичные лепешки с ароматным сыром внутри и свежими овощами. Сочетание тягучего сыра, помидоров и зеленого лука дарит насыщенный вкус, а простой состав ингредиентов делает блюдо любимцем будней.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- соль — ½ ч. л.;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- молоко — 230 мл.;
- мука пшеничная — 130 г;
- лук зеленый — небольшой пучок;
- помидоры — 150 г;
- сыр твердый — 120 г (натереть);
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
В миске смешать яйца с солью и перцем, добавить молоко и постепенно добавить муку, размешивая до однородного жидкого теста.
Добавить мелко нарезанный зеленый лук и помидоры кубиками, аккуратно перемешать.
Разогреть сковороду, перед первым блином смазать маслом. Выкладывать порции теста тонким слоем, обжарить до золотистости, перевернуть и подрумянить вторую сторону.
Посыпать половину блина тертым сыром, сложить пополам и подержать несколько секунд на огне, чтобы сыр расплавился. Подавать горячими.
