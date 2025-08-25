Видео
Видео

Рецепт творожных блинов на завтрак — главное блюдо на утро

25 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Творожные блинчики на завтрак — быстрый рецепт
Сырные блины. Фото: gospodynka.com.ua
Сырные блинчики на завтрак — тонкие эластичные лепешки с ароматным сыром внутри и свежими овощами. Сочетание тягучего сыра, помидоров и зеленого лука дарит насыщенный вкус, а простой состав ингредиентов делает блюдо любимцем будней.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • соль — ½ ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • молоко — 230 мл.;
  • мука пшеничная — 130 г;
  • лук зеленый — небольшой пучок;
  • помидоры — 150 г;
  • сыр твердый — 120 г (натереть);
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

В миске смешать яйца с солью и перцем, добавить молоко и постепенно добавить муку, размешивая до однородного жидкого теста.

тонкі млинці з яйцями та молоком
Яйца и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный зеленый лук и помидоры кубиками, аккуратно перемешать.

смачні млинці з яйцями та молоком
Добавление сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, перед первым блином смазать маслом. Выкладывать порции теста тонким слоем, обжарить до золотистости, перевернуть и подрумянить вторую сторону.

млинці з яйцями та молоком на сніданок
Сырные блины с овощами. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать половину блина тертым сыром, сложить пополам и подержать несколько секунд на огне, чтобы сыр расплавился. Подавать горячими.

