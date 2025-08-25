Творожные блинчики на завтрак — быстрый рецепт

Сырные блины. Фото: gospodynka.com.ua

Сырные блинчики на завтрак — тонкие эластичные лепешки с ароматным сыром внутри и свежими овощами. Сочетание тягучего сыра, помидоров и зеленого лука дарит насыщенный вкус, а простой состав ингредиентов делает блюдо любимцем будней.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 5 шт.;

соль — ½ ч. л.;

перец черный молотый — по своему вкусу;

молоко — 230 мл.;

мука пшеничная — 130 г;

лук зеленый — небольшой пучок;

помидоры — 150 г;

сыр твердый — 120 г (натереть);

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

В миске смешать яйца с солью и перцем, добавить молоко и постепенно добавить муку, размешивая до однородного жидкого теста.

Яйца и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко нарезанный зеленый лук и помидоры кубиками, аккуратно перемешать.

Добавление сыра. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть сковороду, перед первым блином смазать маслом. Выкладывать порции теста тонким слоем, обжарить до золотистости, перевернуть и подрумянить вторую сторону.

Сырные блины с овощами. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать половину блина тертым сыром, сложить пополам и подержать несколько секунд на огне, чтобы сыр расплавился. Подавать горячими.

