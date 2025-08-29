Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Горячие бутерброды на завтрак —понадобится хлеб и фарш arrow

Горячие бутерброды на завтрак —понадобится хлеб и фарш

29 августа 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Горячие бутерброды с фаршем и сыром — простой рецепт на завтрак
Горячие бутерброды. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Если вы любите сытные и простые блюда на завтрак, эти горячие бутерброды станут настоящим спасением. Хрустящий хлеб, сочный фарш и тягучий сыр образуют идеальное сочетание, от которого трудно оторваться. Такой завтрак готовится быстро, но на вкус как блюдо из ресторана.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • батон или хлеб;
  • фарш — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец, паприка, базилик, орегано — по своему вкусу;
  • зеленый лук — для подачи.

Способ приготовления

Лук и чеснок измельчить и добавить к фаршу. Вбить яйцо, посолить, поперчить и приправить специями. Хорошо перемешать массу до однородности.

гарячі бутерброди на сніданок
Плавленый сыр и фарш. Фото: кадр из видео

Хлеб или батон нарезать кусочками, выложить на них фарш тонким слоем. Сверху посыпать натертым сыром.

що приготувати на сніданок
Хлеб, фарш и сыр. Фото: кадр из видео

Выложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 180 °C примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Подавать горячими, посыпав свежим зеленым луком.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт хлеб идея для завтрака мясной фарш
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации