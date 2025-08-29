Горячие бутерброды с фаршем и сыром — простой рецепт на завтрак

Горячие бутерброды на завтрак —понадобится хлеб и фарш
Если вы любите сытные и простые блюда на завтрак, эти горячие бутерброды станут настоящим спасением. Хрустящий хлеб, сочный фарш и тягучий сыр образуют идеальное сочетание, от которого трудно оторваться. Такой завтрак готовится быстро, но на вкус как блюдо из ресторана.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- батон или хлеб;
- фарш — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец, паприка, базилик, орегано — по своему вкусу;
- зеленый лук — для подачи.
Способ приготовления
Лук и чеснок измельчить и добавить к фаршу. Вбить яйцо, посолить, поперчить и приправить специями. Хорошо перемешать массу до однородности.
Хлеб или батон нарезать кусочками, выложить на них фарш тонким слоем. Сверху посыпать натертым сыром.
Выложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 180 °C примерно 15 минут, пока сыр не расплавится и не появится золотистая корочка. Подавать горячими, посыпав свежим зеленым луком.
