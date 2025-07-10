Гарячі бутерброди з яйцем, сиром і огірками — ідеальний рецепт сніданку із найпростіших продуктів

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Ці гарячі бутерброди готуються за лічені хвилини, з простих продуктів, які є на кожній кухні. Ніжна начинка з яєць, сиру та маринованих огірків дарує той самий смак із дитинства. Ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

шматочки батона — 6 шт.;

мариновані огірки — 2–3 шт.;

яйця варені — 2–3 шт.;

твердий сир — 80 г;

часник — 2–3 зубчики;

майонез — 3 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки, яйця, сир і часник натерти на дрібній терці. Додати майонез і добре перемішати — вийде ароматна начинка.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Шматочки батона викласти на деко, застелене пергаментом. На кожен хлібець нанести щедрий шар начинки.

Бутерброди з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити в розігріту до 180 °C духовку й запікати 10–12 хвилин до рум’яної скоринки. Перед подачею прикрасити огірками або зеленню за бажанням. Подавати гарячими.

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