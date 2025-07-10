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Горячие бутерброды на завтрак — понадобится хлеб и яйца

10 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Горячие бутерброды с яйцом, сыром и огурцами — идеальный рецепт завтрака из самых простых продуктов
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, из простых продуктов, которые есть на каждой кухне. Нежная начинка из яиц, сыра и маринованных огурцов дарит тот самый вкус из детства. Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кусочки батона — 6 шт.;
  • маринованные огурцы — 2-3 шт.;
  • яйца вареные — 2-3 шт.;
  • твердый сыр — 80 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы, яйца, сыр и чеснок натереть на мелкой терке. Добавить майонез и хорошо перемешать — получится ароматная начинка.

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Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Кусочки батона выложить на противень, застеленный пергаментом. На каждый хлебец нанести щедрый слой начинки.

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Бутерброды с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать 10-12 минут до румяной корочки. Перед подачей украсить огурцами или зеленью по желанию. Подавать горячими.

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