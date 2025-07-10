Горячие бутерброды с яйцом, сыром и огурцами — идеальный рецепт завтрака из самых простых продуктов

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, из простых продуктов, которые есть на каждой кухне. Нежная начинка из яиц, сыра и маринованных огурцов дарит тот самый вкус из детства. Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

кусочки батона — 6 шт.;

маринованные огурцы — 2-3 шт.;

яйца вареные — 2-3 шт.;

твердый сыр — 80 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

майонез — 3 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы, яйца, сыр и чеснок натереть на мелкой терке. Добавить майонез и хорошо перемешать — получится ароматная начинка.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Кусочки батона выложить на противень, застеленный пергаментом. На каждый хлебец нанести щедрый слой начинки.

Бутерброды с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать 10-12 минут до румяной корочки. Перед подачей украсить огурцами или зеленью по желанию. Подавать горячими.

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