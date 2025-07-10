Горячие бутерброды с яйцом, сыром и огурцами — идеальный рецепт завтрака из самых простых продуктов

Горячие бутерброды на завтрак — понадобится хлеб и яйца
Эти горячие бутерброды готовятся за считанные минуты, из простых продуктов, которые есть на каждой кухне. Нежная начинка из яиц, сыра и маринованных огурцов дарит тот самый вкус из детства. Идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кусочки батона — 6 шт.;
- маринованные огурцы — 2-3 шт.;
- яйца вареные — 2-3 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы, яйца, сыр и чеснок натереть на мелкой терке. Добавить майонез и хорошо перемешать — получится ароматная начинка.
Кусочки батона выложить на противень, застеленный пергаментом. На каждый хлебец нанести щедрый слой начинки.
Поставить в разогретую до 180 °C духовку и запекать 10-12 минут до румяной корочки. Перед подачей украсить огурцами или зеленью по желанию. Подавать горячими.
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