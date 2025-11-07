Гарячі бутерброди за 10 хвилин — простий рецепт сніданку з безпрограшною начинкою

Гарячі бутерброди за 10 хвилин на сніданок — безпрограшна начинка
Якщо вранці зовсім немає часу, ці гарячі бутерброди стануть вашим улюбленим рішенням. Усього 10 хвилин і на столі ароматний сніданок із розплавленим сиром, соковитими овочами й хрусткою скоринкою. Начинка настільки вдала, що страва зникає ще до того, як встигає охолонути. Ідеально для всієї родини — просто, швидко й смачно.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- білий хліб або багет — кілька скибочок;
- помідор — 1 шт.;
- болгарський перець — 1 шт.;
- ковбаса або шинка — 100 г;
- кріп — невеликий пучок;
- часник — 1–2 зубчики;
- твердий сир — 150 г;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати помідор і болгарський перець невеликими кубиками. Ковбасу або шинку дрібно нарізати чи натерти на тертці. Подрібнити кріп і часник. У мисці з’єднати ковбасу, овочі, кріп, часник, натертий сир і майонез. Добре перемішати — начинка має бути густою, ароматною та легкою у викладанні.
На скибочки білого хліба або шматочки багета викласти щедрий шар начинки. Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180°C близько 10 хвилин, поки сир не розплавиться, а краї хліба не стануть золотистими.
Готові бутерброди подати гарячими або теплими. Вони залишаються смачними навіть після охолодження — хрустка скоринка, тягучий сир і ніжна овочево-м’ясна начинка створюють ідеальний баланс смаку.
