Україна
Гарячі бутерброди за 10 хвилин на сніданок — безпрограшна начинка

Гарячі бутерброди за 10 хвилин на сніданок — безпрограшна начинка

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 05:04
Оновлено: 17:10
Гарячі бутерброди за 10 хвилин — простий рецепт сніданку з безпрограшною начинкою
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вранці зовсім немає часу, ці гарячі бутерброди стануть вашим улюбленим рішенням. Усього 10 хвилин і на столі ароматний сніданок із розплавленим сиром, соковитими овочами й хрусткою скоринкою. Начинка настільки вдала, що страва зникає ще до того, як встигає охолонути. Ідеально для всієї родини — просто, швидко й смачно.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • білий хліб або багет — кілька скибочок;
  • помідор — 1 шт.;
  • болгарський перець — 1 шт.;
  • ковбаса або шинка — 100 г;
  • кріп — невеликий пучок;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • твердий сир — 150 г;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати помідор і болгарський перець невеликими кубиками. Ковбасу або шинку дрібно нарізати чи натерти на тертці. Подрібнити кріп і часник. У мисці з’єднати ковбасу, овочі, кріп, часник, натертий сир і майонез. Добре перемішати — начинка має бути густою, ароматною та легкою у викладанні.

гарячі бутерброди на сніданок
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На скибочки білого хліба або шматочки багета викласти щедрий шар начинки. Викласти бутерброди на деко, застелене пергаментом. Випікати при температурі 180°C близько 10 хвилин, поки сир не розплавиться, а краї хліба не стануть золотистими.

рецепт гарчих бутербродів на сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Готові бутерброди подати гарячими або теплими. Вони залишаються смачними навіть після охолодження — хрустка скоринка, тягучий сир і ніжна овочево-м’ясна начинка створюють ідеальний баланс смаку.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб бутерброд з сиром та ковбасою ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
