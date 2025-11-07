Горячие бутерброды за 10 минут — простой рецепт завтрака с беспроигрышной начинкой

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Если утром совсем нет времени, эти горячие бутерброды станут вашим любимым решением. Всего 10 минут и на столе ароматный завтрак с расплавленным сыром, сочными овощами и хрустящей корочкой. Начинка настолько удачная, что блюдо исчезает еще до того, как успевает остыть. Идеально для всей семьи — просто, быстро и вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

белый хлеб или багет — несколько ломтиков;

помидор — 1 шт.;

болгарский перец — 1 шт.;

колбаса или ветчина — 100 г;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1-2 зубчика;

твердый сыр — 150 г;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать помидор и болгарский перец небольшими кубиками. Колбасу или ветчину мелко нарезать или натереть на терке. Измельчить укроп и чеснок. В миске соединить колбасу, овощи, укроп, чеснок, натертый сыр и майонез. Хорошо перемешать — начинка должна быть густой, ароматной и легкой в выкладывании.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На ломтики белого хлеба или кусочки багета выложить щедрый слой начинки. Выложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180°C около 10 минут, пока сыр не расплавится, а края хлеба не станут золотистыми.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые бутерброды подать горячими или теплыми. Они остаются вкусными даже после остывания — хрустящая корочка, тягучий сыр и нежная овощно-мясная начинка создают идеальный баланс вкуса.

