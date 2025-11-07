Видео
Видео

Главная Вкус Горячие бутерброды за 10 мин. на завтрак — беспроигрышная начинка

Горячие бутерброды за 10 мин. на завтрак — беспроигрышная начинка

Дата публикации 7 ноября 2025 05:04
обновлено: 17:10
Горячие бутерброды за 10 минут — простой рецепт завтрака с беспроигрышной начинкой
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Если утром совсем нет времени, эти горячие бутерброды станут вашим любимым решением. Всего 10 минут и на столе ароматный завтрак с расплавленным сыром, сочными овощами и хрустящей корочкой. Начинка настолько удачная, что блюдо исчезает еще до того, как успевает остыть. Идеально для всей семьи — просто, быстро и вкусно.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • белый хлеб или багет — несколько ломтиков;
  • помидор — 1 шт.;
  • болгарский перец — 1 шт.;
  • колбаса или ветчина — 100 г;
  • укроп — небольшой пучок;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • твердый сыр — 150 г;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать помидор и болгарский перец небольшими кубиками. Колбасу или ветчину мелко нарезать или натереть на терке. Измельчить укроп и чеснок. В миске соединить колбасу, овощи, укроп, чеснок, натертый сыр и майонез. Хорошо перемешать — начинка должна быть густой, ароматной и легкой в выкладывании.

гарячі бутерброди на сніданок
Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

На ломтики белого хлеба или кусочки багета выложить щедрый слой начинки. Выложить бутерброды на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180°C около 10 минут, пока сыр не расплавится, а края хлеба не станут золотистыми.

рецепт гарчих бутербродів на сніданок
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые бутерброды подать горячими или теплыми. Они остаются вкусными даже после остывания — хрустящая корочка, тягучий сыр и нежная овощно-мясная начинка создают идеальный баланс вкуса.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт хлеб бутерброд с сыром и колбасой идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
