Горячие бутерброды за 5 минут — простой рецепт завтрака, который исчезает с тарелки за мгновение

Горячие бутерброды за 5 минут на завтрак — исчезают за 1 минуту
Эти горячие бутерброды — настоящее спасение для тех, кто не имеет времени на долгие завтраки. Готовятся они всего за 5 минут, а исчезают с тарелки еще быстрее. Румяные, ароматные, с тягучим сыром и легкой остротой лука — они дарят отличное настроение с самого утра.
Вам понадобится:
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сметана — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- зелень — по своему вкусу (свежая или сушеная);
- соль и перец — по своему вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- батон или багет — сколько нужно.
Способ приготовления
В миске смешать яйца со сметаной, добавить соль и перец, хорошо размешать до однородности. Мелко нарезать лук, натереть твердый сыр на мелкой терке. Добавить все к яично-сметанной смеси, положить зелень и тщательно перемешать.
Нарезать батон или багет ломтиками, выложить на каждый ложку начинки, равномерно распределяя ее по поверхности. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Осторожно выложить бутерброды начинкой вниз и слегка прижать. Жарить на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и прогреть с другой стороны.
Готовые горячие бутерброды получаются нежные, сочные и ароматные. Сыр добавляет тягучести, зелень — свежести, а лук — пикантности. Идеальный завтрак, который готовится за считанные минуты.
