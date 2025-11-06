Горячие бутерброды за 5 минут — простой рецепт завтрака, который исчезает с тарелки за мгновение

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение для тех, кто не имеет времени на долгие завтраки. Готовятся они всего за 5 минут, а исчезают с тарелки еще быстрее. Румяные, ароматные, с тягучим сыром и легкой остротой лука — они дарят отличное настроение с самого утра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

твердый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

зелень — по своему вкусу (свежая или сушеная);

соль и перец — по своему вкусу;

растительное масло — для жарки;

батон или багет — сколько нужно.

Способ приготовления

В миске смешать яйца со сметаной, добавить соль и перец, хорошо размешать до однородности. Мелко нарезать лук, натереть твердый сыр на мелкой терке. Добавить все к яично-сметанной смеси, положить зелень и тщательно перемешать.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать батон или багет ломтиками, выложить на каждый ложку начинки, равномерно распределяя ее по поверхности. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Осторожно выложить бутерброды начинкой вниз и слегка прижать. Жарить на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и прогреть с другой стороны.

Горячие бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые горячие бутерброды получаются нежные, сочные и ароматные. Сыр добавляет тягучести, зелень — свежести, а лук — пикантности. Идеальный завтрак, который готовится за считанные минуты.

