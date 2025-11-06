Видео
Видео

Горячие бутерброды за 5 минут на завтрак — исчезают за 1 минуту

Дата публикации 6 ноября 2025 05:04
обновлено: 17:12
Горячие бутерброды за 5 минут — простой рецепт завтрака, который исчезает с тарелки за мгновение
Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Эти горячие бутерброды — настоящее спасение для тех, кто не имеет времени на долгие завтраки. Готовятся они всего за 5 минут, а исчезают с тарелки еще быстрее. Румяные, ароматные, с тягучим сыром и легкой остротой лука — они дарят отличное настроение с самого утра.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • твердый сыр — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • зелень — по своему вкусу (свежая или сушеная);
  • соль и перец — по своему вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • батон или багет — сколько нужно.

Способ приготовления

В миске смешать яйца со сметаной, добавить соль и перец, хорошо размешать до однородности. Мелко нарезать лук, натереть твердый сыр на мелкой терке. Добавить все к яично-сметанной смеси, положить зелень и тщательно перемешать.

гарячі бутерброди на сніданок
Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать батон или багет ломтиками, выложить на каждый ложку начинки, равномерно распределяя ее по поверхности. Разогреть сковородку с небольшим количеством масла. Осторожно выложить бутерброды начинкой вниз и слегка прижать. Жарить на среднем огне до румяной корочки, затем перевернуть и прогреть с другой стороны.

рецепт гарячих бутербродів
Горячие бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые горячие бутерброды получаются нежные, сочные и ароматные. Сыр добавляет тягучести, зелень — свежести, а лук — пикантности. Идеальный завтрак, который готовится за считанные минуты.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт хлеб бутерброд с сыром и колбасой идея для завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
