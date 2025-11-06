Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Гарячі бутерброди за 5 хвилин на сніданок — зникають за 1 хвилину

Гарячі бутерброди за 5 хвилин на сніданок — зникають за 1 хвилину

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 05:04
Оновлено: 17:12
Гарячі бутерброди за 5 хвилин — простий рецепт сніданку, який зникає з тарілки за мить
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди — справжній порятунок для тих, хто не має часу на довгі сніданки. Готуються вони всього за 5 хвилин, а зникають із тарілки ще швидше. Рум’яні, ароматні, з тягучим сиром і легкою гостротою цибульки — вони дарують чудовий настрій з самого ранку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • твердий сир — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • зелень — до свого смаку (свіжа або сушена);
  • сіль і перець — до свого смаку;
  • рослинна олія — для смаження;
  • батон або багет — скільки потрібно.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця зі сметаною, додати сіль і перець, добре розмішати до однорідності. Дрібно нарізати цибулю, натерти твердий сир на дрібній тертці. Додати все до яєчно-сметанної суміші, покласти зелень і ретельно перемішати.

гарячі бутерброди на сніданок
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати батон або багет скибочками, викласти на кожну ложку начинки, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Обережно викласти бутерброди начинкою вниз і злегка притиснути. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, потім перевернути й прогріти з іншого боку.

рецепт гарячих бутербродів
Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Готові гарячі бутерброди виходять ніжні, соковиті й ароматні. Сир додає тягучості, зелень — свіжості, а цибуля — пікантності. Ідеальний сніданок, який готується за лічені хвилини.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб бутерброд з сиром та ковбасою ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації