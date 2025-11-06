Гарячі бутерброди за 5 хвилин — простий рецепт сніданку, який зникає з тарілки за мить

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ці гарячі бутерброди — справжній порятунок для тих, хто не має часу на довгі сніданки. Готуються вони всього за 5 хвилин, а зникають із тарілки ще швидше. Рум’яні, ароматні, з тягучим сиром і легкою гостротою цибульки — вони дарують чудовий настрій з самого ранку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

твердий сир — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

зелень — до свого смаку (свіжа або сушена);

сіль і перець — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження;

батон або багет — скільки потрібно.

Спосіб приготування

У мисці змішати яйця зі сметаною, додати сіль і перець, добре розмішати до однорідності. Дрібно нарізати цибулю, натерти твердий сир на дрібній тертці. Додати все до яєчно-сметанної суміші, покласти зелень і ретельно перемішати.

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати батон або багет скибочками, викласти на кожну ложку начинки, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Розігріти сковорідку з невеликою кількістю олії. Обережно викласти бутерброди начинкою вниз і злегка притиснути. Смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки, потім перевернути й прогріти з іншого боку.

Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Готові гарячі бутерброди виходять ніжні, соковиті й ароматні. Сир додає тягучості, зелень — свіжості, а цибуля — пікантності. Ідеальний сніданок, який готується за лічені хвилини.

