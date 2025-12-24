Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Головний секрет французьких млинців "500" — рецепт на сніданок

Головний секрет французьких млинців "500" — рецепт на сніданок

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 05:04
Французькі млинці 500 — рецепт приготування тонких млинців на молоці
Французькі млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Французькі млинці "500" отримали свою назву не випадково — у цьому рецепті все зводиться до ідеального балансу. Вони виходять тонкими, м’якими та дуже еластичними, не рвуться й легко згортаються. Такий варіант млинців стане універсальною основою для сніданку, десертів або ситних закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно — 225 г;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • яйця — 3 шт.;
  • молоко — 500 мл.;
  • вершкове масло — 3 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати борошно, цукор і дрібку солі. Вбити яйця та почати перемішувати вінчиком, поступово з’єднуючи яйця з сухими інгредієнтами.

простий рецепт млинців
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теплого молока вливати тонким струмком, постійно помішуючи, щоб маса залишалася гладкою й без грудочок. Тісто на цьому етапі має бути густішим. Вершкове масло розтопити й додати до тіста, ретельно перемішати до однорідності. Після цього додати решту молока та ще раз добре розмішати. Тісто повинно вийти рідким, шовковистим і легко розтікатися по сковороді.

рецепт тіста для млинців
Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Добре розігріти сковороду, злегка змастити її маслом. Виливати невелику кількість тіста, швидко розподіляючи по поверхні. Обсмажувати млинці приблизно 30 секунд з одного боку, перевертати й готувати ще стільки ж з іншого.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

десерт рецепт ідея для сніданку тісто млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації