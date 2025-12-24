Французькі млинці 500 — рецепт приготування тонких млинців на молоці

Французькі млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Французькі млинці "500" отримали свою назву не випадково — у цьому рецепті все зводиться до ідеального балансу. Вони виходять тонкими, м’якими та дуже еластичними, не рвуться й легко згортаються. Такий варіант млинців стане універсальною основою для сніданку, десертів або ситних закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

борошно — 225 г;

цукор — 3 ст. л.;

сіль — дрібка;

яйця — 3 шт.;

молоко — 500 мл.;

вершкове масло — 3 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску додати борошно, цукор і дрібку солі. Вбити яйця та почати перемішувати вінчиком, поступово з’єднуючи яйця з сухими інгредієнтами.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теплого молока вливати тонким струмком, постійно помішуючи, щоб маса залишалася гладкою й без грудочок. Тісто на цьому етапі має бути густішим. Вершкове масло розтопити й додати до тіста, ретельно перемішати до однорідності. Після цього додати решту молока та ще раз добре розмішати. Тісто повинно вийти рідким, шовковистим і легко розтікатися по сковороді.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Добре розігріти сковороду, злегка змастити її маслом. Виливати невелику кількість тіста, швидко розподіляючи по поверхні. Обсмажувати млинці приблизно 30 секунд з одного боку, перевертати й готувати ще стільки ж з іншого.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.