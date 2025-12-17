Млинці все по 200 — простий рецепт з фото, який легко запам’ятати

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати
Цей рецепт млинців цінують за максимальну простоту та ідеальні пропорції, які легко запам’ятати з першого разу. Усі основні інгредієнти беруться по 200 г, тож не потрібно нічого зважувати або довго рахувати. Млинці виходять тонкими, ніжними та еластичними, не рвуться й чудово підходять як для солодких, так і для солоних начинок.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- молоко — 200 мл.;
- окріп — 200 мл.;
- борошно — 130 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- вершкове масло — 2 ст. л.;
- сіль — 0,25 ч. л.;
- олія — для сковороди.
Спосіб приготування
У глибоку миску розбити яйця, додати тепле молоко та всипати просіяне борошно. Додати цукор і сіль, добре перемішати вінчиком або міксером до гладкої, однорідної консистенції без грудочок.
Вершкове масло розтопити до рідкого стану, трохи охолодити та додати в тісто. Ще раз ретельно перемішати. Влити окріп тонкою цівкою, постійно помішуючи, щоб тісто стало еластичним і ніжним. Воно має бути рідким, але не водянистим.
Сковороду добре розігріти та злегка змастити олією. Налити ополоник тіста, рівномірно розподілити його по поверхні та смажити млинець до рум’яності з одного боку. Акуратно перевернути й обсмажити з іншого боку до золотистого кольору.
