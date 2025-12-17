Відео
Головна Смак Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 05:04
Млинці все по 200 — простий рецепт з фото, який легко запам’ятати
Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт млинців цінують за максимальну простоту та ідеальні пропорції, які легко запам’ятати з першого разу. Усі основні інгредієнти беруться по 200 г, тож не потрібно нічого зважувати або довго рахувати. Млинці виходять тонкими, ніжними та еластичними, не рвуться й чудово підходять як для солодких, так і для солоних начинок. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл.;
  • окріп — 200 мл.;
  • борошно — 130 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • вершкове масло — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,25 ч. л.;
  • олія — для сковороди.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати тепле молоко та всипати просіяне борошно. Додати цукор і сіль, добре перемішати вінчиком або міксером до гладкої, однорідної консистенції без грудочок.

простий рецепт млинців
Приготування млинців. Фото: smachnenke.com.ua

Вершкове масло розтопити до рідкого стану, трохи охолодити та додати в тісто. Ще раз ретельно перемішати. Влити окріп тонкою цівкою, постійно помішуючи, щоб тісто стало еластичним і ніжним. Воно має бути рідким, але не водянистим.

простий рецепт тіста для млинців
Млинці та сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду добре розігріти та злегка змастити олією. Налити ополоник тіста, рівномірно розподілити його по поверхні та смажити млинець до рум’яності з одного боку. Акуратно перевернути й обсмажити з іншого боку до золотистого кольору.

рецепт борошно ідея для сніданку млинці рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
