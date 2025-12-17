Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Блины "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить

Блины "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 05:04
Блины все по 200 — простой рецепт с фото, который легко запомнить
Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт блинов ценят за максимальную простоту и идеальные пропорции, которые легко запомнить с первого раза. Все основные ингредиенты берутся по 200 г, так что не нужно ничего взвешивать или долго считать. Блины получаются тонкими, нежными и эластичными, не рвутся и прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых начинок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 200 мл.;
  • кипяток — 200 мл.;
  • мука — 130 г;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • сливочное масло — 2 ст. л.;
  • соль — 0,25 ч. л.;
  • масло — для сковороды.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить теплое молоко и всыпать просеянную муку. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать венчиком или миксером до гладкой, однородной консистенции без комочков.

простий рецепт млинців
Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Сливочное масло растопить до жидкого состояния, немного охладить и добавить в тесто. Еще раз тщательно перемешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы тесто стало эластичным и нежным. Оно должно быть жидким, но не водянистым.

простий рецепт тіста для млинців
Блины и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Налить половник теста, равномерно распределить его по поверхности и жарить блинчик до румяности с одной стороны. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистого цвета.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт мука идея для завтрака блины рецепт завтрака
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации