Блины все по 200 — простой рецепт с фото, который легко запомнить

Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт блинов ценят за максимальную простоту и идеальные пропорции, которые легко запомнить с первого раза. Все основные ингредиенты берутся по 200 г, так что не нужно ничего взвешивать или долго считать. Блины получаются тонкими, нежными и эластичными, не рвутся и прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых начинок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

молоко — 200 мл.;

кипяток — 200 мл.;

мука — 130 г;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

соль — 0,25 ч. л.;

масло — для сковороды.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить теплое молоко и всыпать просеянную муку. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать венчиком или миксером до гладкой, однородной консистенции без комочков.

Приготовление блинов. Фото: smachnenke.com.ua

Сливочное масло растопить до жидкого состояния, немного охладить и добавить в тесто. Еще раз тщательно перемешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы тесто стало эластичным и нежным. Оно должно быть жидким, но не водянистым.

Блины и сметана. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Налить половник теста, равномерно распределить его по поверхности и жарить блинчик до румяности с одной стороны. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистого цвета.

