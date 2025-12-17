Блины все по 200 — простой рецепт с фото, который легко запомнить

Блины "Все по 200" — самый простой рецепт, легко запомнить
Этот рецепт блинов ценят за максимальную простоту и идеальные пропорции, которые легко запомнить с первого раза. Все основные ингредиенты берутся по 200 г, так что не нужно ничего взвешивать или долго считать. Блины получаются тонкими, нежными и эластичными, не рвутся и прекрасно подходят как для сладких, так и для соленых начинок.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 200 мл.;
- кипяток — 200 мл.;
- мука — 130 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- сливочное масло — 2 ст. л.;
- соль — 0,25 ч. л.;
- масло — для сковороды.
Способ приготовления
В глубокую миску разбить яйца, добавить теплое молоко и всыпать просеянную муку. Добавить сахар и соль, хорошо перемешать венчиком или миксером до гладкой, однородной консистенции без комочков.
Сливочное масло растопить до жидкого состояния, немного охладить и добавить в тесто. Еще раз тщательно перемешать. Влить кипяток тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы тесто стало эластичным и нежным. Оно должно быть жидким, но не водянистым.
Сковороду хорошо разогреть и слегка смазать растительным маслом. Налить половник теста, равномерно распределить его по поверхности и жарить блинчик до румяности с одной стороны. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны до золотистого цвета.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!