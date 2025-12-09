Забытая начинка для блинов — рецепты и способ приготовления от бабушек

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт
Есть начинки, которые забываются со временем, но стоит вернуть их на кухню хотя бы раз и они становятся новыми фаворитами. Забытая начинка для блинов, которую готовили наши бабушки, поражает простотой и нежностью. Она готовится из трех доступных ингредиентов, но вкус получается удивительно деликатным и теплым, словно из воспоминаний о домашних праздниках.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/4 ч. л.
Способ приготовления
Растопить сливочное масло на среднем огне, не допуская кипения. В миске взбить яйца с солью до однородности.
Тонкой струйкой добавить яичную массу в теплое растопленное масло, постоянно помешивая.
Прогревать смесь до легкого загустения, следя, чтобы она не поджарилась.
Снять с огня сразу, как только консистенция станет нежной и кремовой. Подавать как теплую начинку или как соус к блинам.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!