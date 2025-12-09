Видео
Главная Вкус Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт

Забытая начинка для блинов, о которой мало кто знает — рецепт

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 05:04
Забытая начинка для блинов — рецепты и способ приготовления от бабушек
Блины и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Есть начинки, которые забываются со временем, но стоит вернуть их на кухню хотя бы раз и они становятся новыми фаворитами. Забытая начинка для блинов, которую готовили наши бабушки, поражает простотой и нежностью. Она готовится из трех доступных ингредиентов, но вкус получается удивительно деликатным и теплым, словно из воспоминаний о домашних праздниках.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливочное масло — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло на среднем огне, не допуская кипения. В миске взбить яйца с солью до однородности.

начинка для млинців
Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Тонкой струйкой добавить яичную массу в теплое растопленное масло, постоянно помешивая.

смачна начинка для млинців
Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Прогревать смесь до легкого загустения, следя, чтобы она не поджарилась.

рецепт смачної начинки для млинців
Начинка для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня сразу, как только консистенция станет нежной и кремовой. Подавать как теплую начинку или как соус к блинам.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
