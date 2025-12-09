Забытая начинка для блинов — рецепты и способ приготовления от бабушек

Блины и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Есть начинки, которые забываются со временем, но стоит вернуть их на кухню хотя бы раз и они становятся новыми фаворитами. Забытая начинка для блинов, которую готовили наши бабушки, поражает простотой и нежностью. Она готовится из трех доступных ингредиентов, но вкус получается удивительно деликатным и теплым, словно из воспоминаний о домашних праздниках.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1/4 ч. л.

Способ приготовления

Растопить сливочное масло на среднем огне, не допуская кипения. В миске взбить яйца с солью до однородности.

Сливочное масло. Фото: gospodynka.com.ua

Тонкой струйкой добавить яичную массу в теплое растопленное масло, постоянно помешивая.

Блины с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua

Прогревать смесь до легкого загустения, следя, чтобы она не поджарилась.

Начинка для блинов. Фото: gospodynka.com.ua

Снять с огня сразу, как только консистенция станет нежной и кремовой. Подавать как теплую начинку или как соус к блинам.

