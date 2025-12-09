Забута начинка для млинців — рецепти та спосіб приготування від бабусь

Млинці та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Є начинки, які забуваються з часом, але варто повернути їх на кухню хоча б раз і вони стають новими фаворитами. Забута начинка для млинців, яку готували наші бабусі, вражає простотою та ніжністю. Вона готується з трьох доступних інгредієнтів, але смак виходить напрочуд делікатним і теплим, немов зі спогадів про домашні свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вершкове масло — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло на середньому вогні, не допускаючи кипіння. У мисці збити яйця із сіллю до однорідності.

Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Тонкою цівкою додати яєчну масу у тепле розтоплене масло, постійно помішуючи.

Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Прогрівати суміш до легкого загустіння, стежачи, щоб вона не підсмажилася.

Начинка для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню одразу, щойно консистенція стане ніжною та кремовою. Подавати як теплу начинку або як соус до млинців.

