Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 05:04
Забута начинка для млинців — рецепти та спосіб приготування від бабусь
Млинці та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Є начинки, які забуваються з часом, але варто повернути їх на кухню хоча б раз і вони стають новими фаворитами. Забута начинка для млинців, яку готували наші бабусі, вражає простотою та ніжністю. Вона готується з трьох доступних інгредієнтів, але смак виходить напрочуд делікатним і теплим, немов зі спогадів про домашні свята.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1/4 ч. л.

Спосіб приготування

Розтопити вершкове масло на середньому вогні, не допускаючи кипіння. У мисці збити яйця із сіллю до однорідності.

начинка для млинців
Вершкове масло. Фото: gospodynka.com.ua

Тонкою цівкою додати яєчну масу у тепле розтоплене масло, постійно помішуючи.

смачна начинка для млинців
Млинці з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Прогрівати суміш до легкого загустіння, стежачи, щоб вона не підсмажилася.

рецепт смачної начинки для млинців
Начинка для млинців. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти з вогню одразу, щойно консистенція стане ніжною та кремовою. Подавати як теплу начинку або як соус до млинців.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Сніданок рецепт вершкове масло ідея для сніданку млинці
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації