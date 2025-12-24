Французские блины 500 — рецепт приготовления тонких блинчиков на молоке

Французские блины. Фото: smachnenke.com.ua

Французские блины "500" получили свое название не случайно — в этом рецепте все сводится к идеальному балансу. Они получаются тонкими, мягкими и очень эластичными, не рвутся и легко сворачиваются. Такой вариант блинов станет универсальной основой для завтрака, десертов или сытных закусок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука — 225 г;

сахар — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 500 мл.;

сливочное масло — 3 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую миску добавить муку, сахар и щепотку соли. Вбить яйца и начать перемешивать венчиком, постепенно соединяя яйца с сухими ингредиентами.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Половину теплого молока вливать тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы масса оставалась гладкой и без комочков. Тесто на этом этапе должно быть более густым. Сливочное масло растопить и добавить в тесто, тщательно перемешать до однородности. После этого добавить остальное молоко и еще раз хорошо размешать. Тесто должно получиться жидким, шелковистым и легко растекаться по сковороде.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом. Выливать небольшое количество теста, быстро распределяя по поверхности. Обжаривать блины примерно 30 секунд с одной стороны, переворачивать и готовить еще столько же с другой.

