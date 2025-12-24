Французские блины 500 — рецепт приготовления тонких блинчиков на молоке

Главный секрет французских блинов "500" — рецепт на завтрак
Французские блины "500" получили свое название не случайно — в этом рецепте все сводится к идеальному балансу. Они получаются тонкими, мягкими и очень эластичными, не рвутся и легко сворачиваются. Такой вариант блинов станет универсальной основой для завтрака, десертов или сытных закусок.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- мука — 225 г;
- сахар — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 500 мл.;
- сливочное масло — 3 ст. л.
Способ приготовления
В глубокую миску добавить муку, сахар и щепотку соли. Вбить яйца и начать перемешивать венчиком, постепенно соединяя яйца с сухими ингредиентами.
Половину теплого молока вливать тонкой струйкой, постоянно помешивая, чтобы масса оставалась гладкой и без комочков. Тесто на этом этапе должно быть более густым. Сливочное масло растопить и добавить в тесто, тщательно перемешать до однородности. После этого добавить остальное молоко и еще раз хорошо размешать. Тесто должно получиться жидким, шелковистым и легко растекаться по сковороде.
Хорошо разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом. Выливать небольшое количество теста, быстро распределяя по поверхности. Обжаривать блины примерно 30 секунд с одной стороны, переворачивать и готовить еще столько же с другой.
