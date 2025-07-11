Новий рецепт гречки на сніданок — ніжна каша з вершковим сиром, яка тане в роті

Гречка на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Ця гречана каша з вершковим сиром і карамелізованою цибулею має напрочуд ніжну текстуру і насичений вершковий смак. Готується просто в мультиварці, не потребує постійної уваги — ідеальний варіант для сніданку або ситного гарніру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

цибуля — 300 г;

гречка — 250 г;

вода — 650 мл.;

сіль — 0,5 ч. л.;

вершковий сир без добавок — 150 г;

вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, обсмажити в чаші мультиварки на режимі "Смаження", періодично помішуючи. Готову цибулю дістати. У чашу насипати промиту гречку, додати воду та сіль. Закрити кришку й готувати на режимі "Каша" 30 хвилин.

Гречка та вода. Фото: gospodynka.com.ua

За 10 хвилин до завершення приготування повернути до чаші обсмажену цибулю та додати вершковий сир.

Смажена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Добре перемішати й доготувати до кінця програми.

Гречка та вершковий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Після завершення дати каші настоятися ще 15–20 хвилин на режимі "Підігрів".

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею додати шматочок вершкового масла. Якщо хочете більш розсипчасту кашу використовуйте 550 мл. води замість 650.

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