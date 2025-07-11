Новый рецепт гречки на завтрак — нежная каша со сливочным сыром, которая тает во рту

Гречка на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Эта гречневая каша со сливочным сыром и карамелизированным луком имеет удивительно нежную текстуру и насыщенный сливочный вкус. Готовится просто в мультиварке, не требует постоянного внимания — идеальный вариант для завтрака или сытного гарнира.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

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лук — 300 г;

гречка — 250 г;

вода — 650 мл.;

соль — 0,5 ч. л.;

сливочный сыр без добавок — 150 г;

сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, обжарить в чаше мультиварки на режиме "Жарка", периодически помешивая. Готовый лук достать. В чашу насыпать промытую гречку, добавить воду и соль. Закрыть крышку и готовить на режиме "Каша" 30 минут.

Гречка и вода. Фото: gospodynka.com.ua

За 10 минут до завершения приготовления вернуть в чашу обжаренный лук и добавить сливочный сыр.

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Жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать и доготовить до конца программы.

Гречка и сливочный сыр. Фото: gospodynka.com.ua

После завершения дать каше настояться еще 15-20 минут на режиме "Подогрев".

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей добавить кусочек сливочного масла. Если хотите более рассыпчатую кашу используйте 550 мл. воды вместо 650.

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