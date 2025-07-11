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Главная arrow Вкус arrow Гречка на завтрак "Птичье молоко" — очень вкусная сытная каша arrow

Гречка на завтрак "Птичье молоко" — очень вкусная сытная каша

11 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Новый рецепт гречки на завтрак — нежная каша со сливочным сыром, которая тает во рту
Гречка на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта гречневая каша со сливочным сыром и карамелизированным луком имеет удивительно нежную текстуру и насыщенный сливочный вкус. Готовится просто в мультиварке, не требует постоянного внимания — идеальный вариант для завтрака или сытного гарнира.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

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  • лук — 300 г;
  • гречка — 250 г;
  • вода — 650 мл.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сливочный сыр без добавок — 150 г;
  • сливочное масло — 30 г.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, обжарить в чаше мультиварки на режиме "Жарка", периодически помешивая. Готовый лук достать. В чашу насыпать промытую гречку, добавить воду и соль. Закрыть крышку и готовить на режиме "Каша" 30 минут.

гречка з вершковим сиром у мультиварці
Гречка и вода. Фото: gospodynka.com.ua

За 10 минут до завершения приготовления вернуть в чашу обжаренный лук и добавить сливочный сыр.

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смачна гречана каша з цибулею
Жареный лук. Фото: gospodynka.com.ua

Хорошо перемешать и доготовить до конца программы.

гречка пташине молоко рецепт
Гречка и сливочный сыр. Фото: gospodynka.com.ua

После завершения дать каше настояться еще 15-20 минут на режиме "Подогрев".

рецепт смачної гречки
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей добавить кусочек сливочного масла. Если хотите более рассыпчатую кашу используйте 550 мл. воды вместо 650.

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