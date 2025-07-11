Новый рецепт гречки на завтрак — нежная каша со сливочным сыром, которая тает во рту

Гречка на завтрак "Птичье молоко" — очень вкусная сытная каша
Эта гречневая каша со сливочным сыром и карамелизированным луком имеет удивительно нежную текстуру и насыщенный сливочный вкус. Готовится просто в мультиварке, не требует постоянного внимания — идеальный вариант для завтрака или сытного гарнира.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- лук — 300 г;
- гречка — 250 г;
- вода — 650 мл.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сливочный сыр без добавок — 150 г;
- сливочное масло — 30 г.
Способ приготовления
Лук нарезать кубиками, обжарить в чаше мультиварки на режиме "Жарка", периодически помешивая. Готовый лук достать. В чашу насыпать промытую гречку, добавить воду и соль. Закрыть крышку и готовить на режиме "Каша" 30 минут.
За 10 минут до завершения приготовления вернуть в чашу обжаренный лук и добавить сливочный сыр.
Хорошо перемешать и доготовить до конца программы.
После завершения дать каше настояться еще 15-20 минут на режиме "Подогрев".
Перед подачей добавить кусочек сливочного масла. Если хотите более рассыпчатую кашу используйте 550 мл. воды вместо 650.
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