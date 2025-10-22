Відео
Україна
І мʼяса не треба — рецепт страви на сніданок, обід і вечерю

І мʼяса не треба — рецепт страви на сніданок, обід і вечерю

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 05:04
Оновлено: 11:42
Овочева страва з гарбуза без м’яса — рецепт приготування сніданку, обіду та вечері з фото
Гарбузова піца. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва з гарбуза — справжня знахідка для тих, хто хоче готувати просто, швидко й смачно. Без м’яса, але поживна, ароматна й барвиста. Вона поєднує користь овочів і ніжність домашньої запіканки — настільки смачна, що навіть м’ясоїди проситимуть добавку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку;
  • сушений чебрець або орегано — щіпка;
  • солодка паприка — ½ ч. л. (за бажанням);
  • молоко — 100 мл;
  • рисове борошно — 100 г;
  • олія або вершкове масло — трохи для смаження;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • червоний солодкий перець — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • гарбуз — 500 г;
  • зелена цибуля — для подачі;
  • твердий сир — 100 г (за бажанням).

Для соусу:

  • грецький йогурт — 3 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль, перець, подрібнена петрушка — до свого смаку.

Спосіб приготування

У мисці збити яйця з молоком, сіллю, перцем, орегано й паприкою. Додати рисове борошно та перемішати до однорідності.

рецепт сніданку з гарбуза
Приготування засмажки. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороді розігріти трохи олії або масла, додати дрібно нарізану цибулю, натерту моркву, подрібнений часник і болгарський перець.

рецепт гарбузової піци на сніданок
Тісто та гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Обсмажити до м’якості. Потім додати натертий гарбуз, посолити, поперчити й тушкувати кілька хвилин, поки овочі стануть ніжними.

що приготувати на сніданок
Тертий сир. Фото: smachnenke.com.ua

З’єднати овочеву суміш із тістом, додати трохи зеленої цибулі й перемішати. Змастити сковороду маслом, вилити суміш і готувати під кришкою на слабкому вогні близько 20 хвилин. Потім акуратно перевернути й готувати ще 5–7 хвилин. За бажанням посипати тертим сиром, щоб він розплавився.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

гарбуз сир рецепт ідея для сніданку піца
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
