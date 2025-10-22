Овощное блюдо из тыквы без мяса — рецепт приготовления завтрака, обеда и ужина с фото

И мяса не надо — рецепт блюда на завтрак, обед и ужин
Это блюдо из тыквы — настоящая находка для тех, кто хочет готовить просто, быстро и вкусно. Без мяса, но питательное, ароматное и красочное. Она сочетает пользу овощей и нежность домашней запеканки — настолько вкусная, что даже мясоеды будут просить добавку.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- соль, черный перец — по своему вкусу;
- сушеный тимьян или орегано — щепотка;
- сладкая паприка — ½ ч. л. (по желанию);
- молоко — 100 мл.;
- рисовая мука — 100 г;
- масло или сливочное масло — немного для жарки;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- красный сладкий перец — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- тыква — 500 г;
- зеленый лук — для подачи;
- твердый сыр — 100 г (по желанию).
Для соуса:
- греческий йогурт — 3 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- соль, перец, измельченная петрушка — по своему вкусу.
Способ приготовления
В миске взбить яйца с молоком, солью, перцем, орегано и паприкой. Добавить рисовую муку и перемешать до однородности.
На сковороде разогреть немного масла или масла, добавить мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок и болгарский перец.
Обжарить до мягкости. Затем добавить натертую тыкву, посолить, поперчить и тушить несколько минут, пока овощи станут нежными.
Соединить овощную смесь с тестом, добавить немного зеленого лука и перемешать. Смазать сковороду маслом, вылить смесь и готовить под крышкой на слабом огне около 20 минут. Затем аккуратно перевернуть и готовить еще 5-7 минут. По желанию посыпать тертым сыром, чтобы он расплавился.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!