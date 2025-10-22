Овощное блюдо из тыквы без мяса — рецепт приготовления завтрака, обеда и ужина с фото

Тыквенная пицца. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо из тыквы — настоящая находка для тех, кто хочет готовить просто, быстро и вкусно. Без мяса, но питательное, ароматное и красочное. Она сочетает пользу овощей и нежность домашней запеканки — настолько вкусная, что даже мясоеды будут просить добавку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

соль, черный перец — по своему вкусу;

сушеный тимьян или орегано — щепотка;

сладкая паприка — ½ ч. л. (по желанию);

молоко — 100 мл.;

рисовая мука — 100 г;

масло или сливочное масло — немного для жарки;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

красный сладкий перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

тыква — 500 г;

зеленый лук — для подачи;

твердый сыр — 100 г (по желанию).

Для соуса:

греческий йогурт — 3 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль, перец, измельченная петрушка — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с молоком, солью, перцем, орегано и паприкой. Добавить рисовую муку и перемешать до однородности.

Приготовление зажарки. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла или масла, добавить мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок и болгарский перец.

Тесто и тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить до мягкости. Затем добавить натертую тыкву, посолить, поперчить и тушить несколько минут, пока овощи станут нежными.

Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить овощную смесь с тестом, добавить немного зеленого лука и перемешать. Смазать сковороду маслом, вылить смесь и готовить под крышкой на слабом огне около 20 минут. Затем аккуратно перевернуть и готовить еще 5-7 минут. По желанию посыпать тертым сыром, чтобы он расплавился.

