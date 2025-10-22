Видео
Україна
Видео

Главная Вкус И мяса не надо — рецепт блюда на завтрак, обед и ужин

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 05:04
обновлено: 11:42
Овощное блюдо из тыквы без мяса — рецепт приготовления завтрака, обеда и ужина с фото
Тыквенная пицца. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо из тыквы — настоящая находка для тех, кто хочет готовить просто, быстро и вкусно. Без мяса, но питательное, ароматное и красочное. Она сочетает пользу овощей и нежность домашней запеканки — настолько вкусная, что даже мясоеды будут просить добавку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • соль, черный перец — по своему вкусу;
  • сушеный тимьян или орегано — щепотка;
  • сладкая паприка — ½ ч. л. (по желанию);
  • молоко — 100 мл.;
  • рисовая мука — 100 г;
  • масло или сливочное масло — немного для жарки;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный сладкий перец — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • тыква — 500 г;
  • зеленый лук — для подачи;
  • твердый сыр — 100 г (по желанию).

Для соуса:

  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • соль, перец, измельченная петрушка — по своему вкусу.

Способ приготовления

В миске взбить яйца с молоком, солью, перцем, орегано и паприкой. Добавить рисовую муку и перемешать до однородности.

рецепт сніданку з гарбуза
Приготовление зажарки. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороде разогреть немного масла или масла, добавить мелко нарезанный лук, натертую морковь, измельченный чеснок и болгарский перец.

рецепт гарбузової піци на сніданок
Тесто и тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Обжарить до мягкости. Затем добавить натертую тыкву, посолить, поперчить и тушить несколько минут, пока овощи станут нежными.

що приготувати на сніданок
Тертый сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Соединить овощную смесь с тестом, добавить немного зеленого лука и перемешать. Смазать сковороду маслом, вылить смесь и готовить под крышкой на слабом огне около 20 минут. Затем аккуратно перевернуть и готовить еще 5-7 минут. По желанию посыпать тертым сыром, чтобы он расплавился.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

тыква сыр рецепт идея для завтрака пицца
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
