Яблучні млинці з духовки — рецепт швидкого сніданку для всієї родини

Яблучні млинці. Фото: кадр з відео

Сніданок може бути швидким і смачним. Яблучні млинці з духовки виходять ніжними, ароматними та соковитими. Додайте трохи кориці та цукру, і ваш ранок наповниться теплом та ароматом домашньої випічки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

дрібка солі;

ванілін — 10 г;

молоко — 250 мл.;

рослинна олія — 3 ст. л.;

борошно — 150–200 г (залежно від бажаної густини тіста);

яблука — 2 шт.;

цукор — 4 ч. л.;

кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Вибити яйця в миску, додати дрібку солі та ванілін, добре перемішати вінчиком до однорідності. Поступово влити половину молока, додати рослинну олію та борошно. Перемішати до гладкого тіста без грудочок, потім влити залишок молока.

Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Яблука очистити від шкірки та натерти на крупній тертці. Додати їх у тісто та обережно перемішати, щоб маса стала ароматною та соковитою.

Тісто з яблуками. Фото: кадр з відео

Протерти деко пергаментом, вилити тісто і рівномірно розподілити яблука по поверхні. Випікати в духовці при 200 °C близько 30 хвилин. Для посипки змішати цукор із корицею.

Цукор та кориця. Фото: кадр з відео

Готовий млинець нарізати на смужки або квадрати, посипати ароматною сумішшю і за бажанням скрутити в рулетики.

