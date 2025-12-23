Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 05:04
Яблучні млинці з духовки — рецепт швидкого сніданку для всієї родини
Яблучні млинці. Фото: кадр з відео

Сніданок може бути швидким і смачним. Яблучні млинці з духовки виходять ніжними, ароматними та соковитими. Додайте трохи кориці та цукру, і ваш ранок наповниться теплом та ароматом домашньої випічки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • дрібка солі;
  • ванілін — 10 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • борошно — 150–200 г (залежно від бажаної густини тіста);
  • яблука — 2 шт.;
  • цукор — 4 ч. л.;
  • кориця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Вибити яйця в миску, додати дрібку солі та ванілін, добре перемішати вінчиком до однорідності. Поступово влити половину молока, додати рослинну олію та борошно. Перемішати до гладкого тіста без грудочок, потім влити залишок молока.

рецепт млинців
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Яблука очистити від шкірки та натерти на крупній тертці. Додати їх у тісто та обережно перемішати, щоб маса стала ароматною та соковитою.

рецепт яблучних млинців
Тісто з яблуками. Фото: кадр з відео

Протерти деко пергаментом, вилити тісто і рівномірно розподілити яблука по поверхні. Випікати в духовці при 200 °C близько 30 хвилин. Для посипки змішати цукор із корицею.

рецепт яблучних млинців на сніданок
Цукор та кориця. Фото: кадр з відео

Готовий млинець нарізати на смужки або квадрати, посипати ароматною сумішшю і за бажанням скрутити в рулетики.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

яблука рецепт ідея для сніданку млинці рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації