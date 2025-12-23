Яблочные блины из духовки — рецепт быстрого завтрака для всей семьи

Яблочные блины. Фото: кадр из видео

Завтрак может быть быстрым и вкусным. Яблочные блины из духовки получаются нежными, ароматными и сочными. Добавьте немного корицы и сахара, и ваше утро наполнится теплом и ароматом домашней выпечки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

щепотка соли;

ванилин — 10 г;

молоко — 250 мл.;

растительное масло — 3 ст. л.;

мука — 150-200 г (в зависимости от желаемой густоты теста);

яблоки — 2 шт.;

сахар — 4 ч. л.;

корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Выбить яйца в миску, добавить щепотку соли и ванилин, хорошо перемешать венчиком до однородности. Постепенно влить половину молока, добавить растительное масло и муку. Перемешать до гладкого теста без комочков, затем влить остаток молока.

Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить их в тесто и осторожно перемешать, чтобы масса стала ароматной и сочной.

Тесто с яблоками. Фото: кадр из видео

Протереть противень пергаментом, вылить тесто и равномерно распределить яблоки по поверхности. Выпекать в духовке при 200 °C около 30 минут. Для посыпки смешать сахар с корицей.

Сахар и корица. Фото: кадр из видео

Готовый блинчик нарезать на полоски или квадраты, посыпать ароматной смесью и по желанию свернуть в рулетики.

