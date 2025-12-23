Яблочные блины из духовки — рецепт быстрого завтрака для всей семьи

Яблочные блины из духовки на завтрак — новый простой рецепт
Завтрак может быть быстрым и вкусным. Яблочные блины из духовки получаются нежными, ароматными и сочными. Добавьте немного корицы и сахара, и ваше утро наполнится теплом и ароматом домашней выпечки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- щепотка соли;
- ванилин — 10 г;
- молоко — 250 мл.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- мука — 150-200 г (в зависимости от желаемой густоты теста);
- яблоки — 2 шт.;
- сахар — 4 ч. л.;
- корица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Выбить яйца в миску, добавить щепотку соли и ванилин, хорошо перемешать венчиком до однородности. Постепенно влить половину молока, добавить растительное масло и муку. Перемешать до гладкого теста без комочков, затем влить остаток молока.
Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить их в тесто и осторожно перемешать, чтобы масса стала ароматной и сочной.
Протереть противень пергаментом, вылить тесто и равномерно распределить яблоки по поверхности. Выпекать в духовке при 200 °C около 30 минут. Для посыпки смешать сахар с корицей.
Готовый блинчик нарезать на полоски или квадраты, посыпать ароматной смесью и по желанию свернуть в рулетики.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.
Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.
Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.
"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.
Читайте Новини.LIVE!