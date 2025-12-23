Видео
Яблочные блины из духовки на завтрак — новый простой рецепт

Дата публикации 23 декабря 2025 05:04
Яблочные блины из духовки — рецепт быстрого завтрака для всей семьи
Яблочные блины. Фото: кадр из видео

Завтрак может быть быстрым и вкусным. Яблочные блины из духовки получаются нежными, ароматными и сочными. Добавьте немного корицы и сахара, и ваше утро наполнится теплом и ароматом домашней выпечки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • щепотка соли;
  • ванилин — 10 г;
  • молоко — 250 мл.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • мука — 150-200 г (в зависимости от желаемой густоты теста);
  • яблоки — 2 шт.;
  • сахар — 4 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Выбить яйца в миску, добавить щепотку соли и ванилин, хорошо перемешать венчиком до однородности. Постепенно влить половину молока, добавить растительное масло и муку. Перемешать до гладкого теста без комочков, затем влить остаток молока.

рецепт млинців
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Яблоки очистить от кожуры и натереть на крупной терке. Добавить их в тесто и осторожно перемешать, чтобы масса стала ароматной и сочной.

рецепт яблучних млинців
Тесто с яблоками. Фото: кадр из видео

Протереть противень пергаментом, вылить тесто и равномерно распределить яблоки по поверхности. Выпекать в духовке при 200 °C около 30 минут. Для посыпки смешать сахар с корицей.

рецепт яблучних млинців на сніданок
Сахар и корица. Фото: кадр из видео

Готовый блинчик нарезать на полоски или квадраты, посыпать ароматной смесью и по желанию свернуть в рулетики.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
