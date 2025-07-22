Фрітата з овочами рецепт приготування з фото — легкий сніданок без борошна

Яєчна фрітатта замість омлету — рецепт дієтичного сніданку
Ця яєчна фрітата — ідеальний варіант для тих, хто шукає легкий, але поживний сніданок. Ніякого борошна чи смаження у великій кількості олії — лише яйця, овочі та трохи сиру. Готується просто, а смак ресторанний.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Красиво їсти.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- кабачок — 1 невеликий;
- цибуля — ½ шт.;
- овочі та зелень — до свого смаку;
- сир дорблю — 30–50 г.
Спосіб приготування
Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та відтиснути зайву рідину. Цибулю дрібно нарізати. За бажанням додати інші овочі (наприклад, перець чи шпинат) і подрібнену зелень.
У мисці збити яйця до легкої піни, додати підготовлені овочі та перемішати. Нарізати сир дорблю дрібними кубиками або розкришити й також додати до суміші.
Розігріти сковороду з антипригарним покриттям. Вилити яєчну масу, накрити кришкою й готувати на повільному вогні до готовності — поки фрітата не схопиться зверху.
Подавати теплою — просто з пательні або порційними шматочками.
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