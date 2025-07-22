Фрітата з овочами рецепт приготування з фото — легкий сніданок без борошна

Фрітатта з овочами. Фото: кадр з відео

Ця яєчна фрітата — ідеальний варіант для тих, хто шукає легкий, але поживний сніданок. Ніякого борошна чи смаження у великій кількості олії — лише яйця, овочі та трохи сиру. Готується просто, а смак ресторанний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Красиво їсти.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт.;

кабачок — 1 невеликий;

цибуля — ½ шт.;

овочі та зелень — до свого смаку;

сир дорблю — 30–50 г.

Спосіб приготування

Кабачок натерти на великій тертці, трохи посолити та відтиснути зайву рідину. Цибулю дрібно нарізати. За бажанням додати інші овочі (наприклад, перець чи шпинат) і подрібнену зелень.

Курячі яйця. Фото: кадр з відео

У мисці збити яйця до легкої піни, додати підготовлені овочі та перемішати. Нарізати сир дорблю дрібними кубиками або розкришити й також додати до суміші.

Кабачки та помідори. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з антипригарним покриттям. Вилити яєчну масу, накрити кришкою й готувати на повільному вогні до готовності — поки фрітата не схопиться зверху.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Подавати теплою — просто з пательні або порційними шматочками.

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