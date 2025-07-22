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Яичная фриттата вместо омлета — рецепт диетического завтрака

22 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Фриттата с овощами рецепт приготовления с фото — легкий завтрак без муки
Фриттатта с овощами. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эта яичная фриттата — идеальный вариант для тех, кто ищет легкий, но питательный завтрак. Никакой муки или жарки в большом количестве масла — только яйца, овощи и немного сыра. Готовится просто, а вкус ресторанный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Красиво есть.

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Вам понадобится:

  • яйца — 5 шт.;
  • кабачок — 1 небольшой;
  • лук — ½ шт.;
  • овощи и зелень — по своему вкусу;
  • сыр дорблю — 30-50 г.

Способ приготовления

Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и отжать лишнюю жидкость. Лук мелко нарезать. По желанию добавить другие овощи (например, перец или шпинат) и измельченную зелень.

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Куриные яйца. Фото: кадр из видео

В миске взбить яйца до легкой пены, добавить подготовленные овощи и перемешать. Нарезать сыр дорблю мелкими кубиками или раскрошить и также добавить в смесь.

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Кабачки и помидоры. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Вылить яичную массу, накрыть крышкой и готовить на медленном огне до готовности — пока фриттата не схватится сверху.

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Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Подавать теплой — просто со сковороды или порционными кусочками.

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