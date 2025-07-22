Фриттата с овощами рецепт приготовления с фото — легкий завтрак без муки

Яичная фриттата вместо омлета — рецепт диетического завтрака
Эта яичная фриттата — идеальный вариант для тех, кто ищет легкий, но питательный завтрак. Никакой муки или жарки в большом количестве масла — только яйца, овощи и немного сыра. Готовится просто, а вкус ресторанный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Красиво есть.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт.;
- кабачок — 1 небольшой;
- лук — ½ шт.;
- овощи и зелень — по своему вкусу;
- сыр дорблю — 30-50 г.
Способ приготовления
Кабачок натереть на крупной терке, немного посолить и отжать лишнюю жидкость. Лук мелко нарезать. По желанию добавить другие овощи (например, перец или шпинат) и измельченную зелень.
В миске взбить яйца до легкой пены, добавить подготовленные овощи и перемешать. Нарезать сыр дорблю мелкими кубиками или раскрошить и также добавить в смесь.
Разогреть сковороду с антипригарным покрытием. Вылить яичную массу, накрыть крышкой и готовить на медленном огне до готовности — пока фриттата не схватится сверху.
Подавать теплой — просто со сковороды или порционными кусочками.
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