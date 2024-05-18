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Як правильно зберігати мелену каву та в зернах у домашніх умовах

18 травня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як правильно зберігати каву, щоб зберегти свіжість зерен
Кава в чашку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Зберігання кави вдома відіграє ключову роль у збереженні її свіжості та аромату. Ми розповімо кілька порад про те, як правильно зберігати як мелену каву, так і каву в зернах.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Вибір правильної упаковки

Каву потрібно зберігати у непрозорих, герметичних контейнерах чи упаковках. Прозорі контейнери допускають проникнення світла, що може призвести до втрати аромату та якості кави.

Уникайте впливу вологи, тепла та світла

Зберігайте каву у прохолодному, сухому та темному місці, такому як шафа або спеціальна кавова банка. Уникайте зберігання кави поруч із джерелами тепла, наприклад, на кухонному столі поряд із плитою.

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Кава в чашку. Фото: Freepik

Уникайте частого доступу до контейнера

Щоразу, коли ви відкриваєте контейнер із кавою, допускається проникнення кисню, що може прискорити процес окислення кавових олій та погіршити якість напою.

Не зберігайте каву поруч із продуктами із сильним запахом

Кава легко поглинає запахи з навколишнього середовища, тому уникайте зберігання її поруч із продуктами, такими як спеції або продукти з інтенсивним ароматом.

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Мелену каву. Фото: Freepik

Зберігання меленої кави

Якщо ви купуєте мелену каву, намагайтеся її використовувати протягом 1-2 тижнів після помолу, щоб зберегти свіжість аромату та смаку.

Зберігання кави у зернах

Якщо ви придбали каву в зернах, зберігайте її в непрозорому контейнері з герметичною кришкою. Кава в зернах зберігає свіжість і аромат набагато довше, ніж мелена.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете насолоджуватися свіжою та ароматною кавою в будь-який час.

Нагадаємо, ми писали про те, яку користь здоров'ю людини має цикорій.

Раніше ми розповідали, чому вживати каву на голодний шлунок шкідливо для здоров'я.

Також ми повідомляли про те, як правильно вживати каву, щоб продовжити своє життя.

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лайфхаки
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