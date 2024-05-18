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Как правильно хранить молотый кофе и в зернах в домашних условиях

18 мая 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как правильно хранить кофе, чтобы сохранить свежесть зерен
Кофе в чашке. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Хранение кофе дома играет ключевую роль в сохранении его свежести и аромата. Мы расскажем несколько советов о том, как правильно хранить как молотый кофе, так и кофе в зернах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Выбор правильной упаковки

Кофе нужно хранить в непрозрачных, герметичных контейнерах или упаковках. Прозрачные контейнеры допускают проникновение света, что может привести к потере аромата и качества кофе.

Избегайте воздействия влаги, тепла и света

Храните кофе в прохладном, сухом и темном месте, таком как шкаф или специальная кофейная банка. Избегайте хранения кофе рядом с источниками тепла, например, на кухонном столе рядом с плитой.

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Кофе в чашке. Фото: Freepik

Избегайте частого доступа в контейнер

Каждый раз, когда вы открываете контейнер с кофе, допускается проникновение кислорода, что может ускорить процесс окисления кофейных масел и ухудшить качество напитка.

Не храните кофе рядом с продуктами с сильным запахом

Кофе легко поглощает запахи из окружающей среды, поэтому избегайте хранения его рядом с продуктами, такими как специи или продукты с интенсивным ароматом.

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Молотый кофе. Фото: Freepik

Хранение молотого кофе

Если вы покупаете молотый кофе, старайтесь его использовать в течение 1-2 недель после молотьбы, чтобы сохранить свежесть аромата и вкуса.

Хранение кофе в зернах

Если вы приобрели кофе в зернах, храните его в непрозрачном контейнере с герметичной крышкой. Кофе в зернах сохраняет свежесть и аромат гораздо дольше, чем молотый.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться свежим и ароматным кофе дома в любое время.

Напомним, мы писали о том, какую пользу для здоровья человека имеет цикорий.

Раньше мы рассказывали о том, почему употреблять кофе на голодный желудок вредно для здоровья.

Также мы сообщали о том, как правильно употреблять кофе, чтобы продлить свою жизнь.

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лайфхаки
напитки
кофеин
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