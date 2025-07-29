Кабачкові оладки — рецепт з фото смачної страви на літо

Як смачно приготувати кабачки — безпрограшний рецепт на літо
Кабачкові оладки — класика літнього столу, яку щоразу хочеться готувати знову. Вони легкі, ароматні, з ніжною текстурою всередині та рум’яною скоринкою зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів — і ви отримаєте смачну страву, що чудово смакує як самостійно, так і з улюбленими соусами.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 2–3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Кабачки натерти на великій тертці, посолити та залишити на 10–15 хвилин, щоб пустили сік. Потім добре віджати рідину руками.
Моркву натерти на дрібній або середній тертці, цибулю подрібнити. Додати до кабачків разом із яйцем, сіллю, перцем та борошном.
Перемішати до однорідної маси. На сковорідці розігріти олію. Викладати ложкою порції тіста, формуючи оладки.
Смажити з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом до свого смаку.
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