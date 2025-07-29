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Головна arrow Смак arrow Як смачно приготувати кабачки — безпрограшний рецепт на літо arrow

Як смачно приготувати кабачки — безпрограшний рецепт на літо

29 липня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Кабачкові оладки — рецепт з фото смачної страви на літо
Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Кабачкові оладки — класика літнього столу, яку щоразу хочеться готувати знову. Вони легкі, ароматні, з ніжною текстурою всередині та рум’яною скоринкою зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів — і ви отримаєте смачну страву, що чудово смакує як самостійно, так і з улюбленими соусами.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • борошно — 2–3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, посолити та залишити на 10–15 хвилин, щоб пустили сік. Потім добре віджати рідину руками.

смачний рецепт з кабачків
Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Моркву натерти на дрібній або середній тертці, цибулю подрібнити. Додати до кабачків разом із яйцем, сіллю, перцем та борошном.

що приготувати з кабачків
Натерті кабачки та морква. Фото: кадр з відео

Перемішати до однорідної маси. На сковорідці розігріти олію. Викладати ложкою порції тіста, формуючи оладки.

рецепт кабакчкових дерунів
Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Смажити з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом до свого смаку.

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