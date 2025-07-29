Кабачкові оладки — рецепт з фото смачної страви на літо

Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Кабачкові оладки — класика літнього столу, яку щоразу хочеться готувати знову. Вони легкі, ароматні, з ніжною текстурою всередині та рум’яною скоринкою зовні. Простий рецепт із доступних інгредієнтів — і ви отримаєте смачну страву, що чудово смакує як самостійно, так і з улюбленими соусами.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

кабачки — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 2–3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Кабачки натерти на великій тертці, посолити та залишити на 10–15 хвилин, щоб пустили сік. Потім добре віджати рідину руками.

Натерті кабачки. Фото: кадр з відео

Моркву натерти на дрібній або середній тертці, цибулю подрібнити. Додати до кабачків разом із яйцем, сіллю, перцем та борошном.

Натерті кабачки та морква. Фото: кадр з відео

Перемішати до однорідної маси. На сковорідці розігріти олію. Викладати ложкою порції тіста, формуючи оладки.

Кабачкові оладки. Фото: кадр з відео

Смажити з обох боків до рум’яної скоринки. Подавати гарячими зі сметаною або соусом до свого смаку.

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