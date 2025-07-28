Кабачкова новинка на вечерю — рецепт з фото хрумких скибочок з начинкою

Кабачки з начинкою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжній кулінарний хіт літа, який підкорює простотою та смаком. Хрусткі скибочки кабачка з ніжною начинкою з плавленого сиру, яєць і свіжого помідора — це швидко, бюджетно і напрочуд смачно. Ідеально для легкої вечері або несподіваних гостей.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

кабачки — 1 шт.;

борошно — для панірування;

яйця — 2 шт.;

панірувальні сухарі — за потребою;

олія — для обсмажування;

сіль, перець — на свій смак.

Для начинки:

яйця варені — 2 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

майонез або сметана — 1 ст. л.;

часник — 2–3 зубчики;

помідор — 1 шт.;

кріп — на свій смак;

сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування

Кабачок нарізати кружечками середньої товщини. Посолити, перемішати руками й залишити на 10 хвилин, щоб пустив сік. Потім обсушити паперовими рушниками.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натерти варені яйця та плавлені сирки на терці, змішати з майонезом або сметаною. Додати подрібнений часник, дрібно нарізаний помідор і кріп. Посолити, поперчити, перемішати до однорідності.

Кабачки та паніровка. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен кружечок кабачка обваляти спочатку в борошні, потім у збитих яйцях із сіллю та перцем, а потім у панірувальних сухарях. Обсмажити на добре розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки з обох боків.

Приготування кабачків. Фото: gospodynka.com.ua

Готові скибочки викласти на паперові рушники, щоб прибрати надлишок олії. На один кружечок викласти начинку, накрити іншим кружечком, утворюючи теплий кабачковий "бутерброд". Подавати гарячими.

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