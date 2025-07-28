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Кабачковая новинка на ужин — кулинарный хит лета

28 июля 2025 21:01
Марина Евтягина - Редактор
Кабачковая новинка на ужин — рецепт с фото хрустящих ломтиков с начинкой
Кабачки с начинкой. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо — настоящий кулинарный хит лета, который покоряет простотой и вкусом. Хрустящие ломтики кабачка с нежной начинкой из плавленого сыра, яиц и свежего помидора — это быстро, бюджетно и удивительно вкусно. Идеально для легкого ужина или неожиданных гостей.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 1 шт.;
  • мука — для панировки;
  • яйца — 2 шт.;
  • панировочные сухари — по необходимости;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Для начинки:

  • яйца вареные — 2 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • майонез или сметана — 1 ст. л.;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • помидор — 1 шт.;
  • укроп — по своему вкусу;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Кабачок нарезать кружочками средней толщины. Посолить, перемешать руками и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем обсушить бумажными полотенцами.

рецепт кабачків
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки натереть вареные яйца и плавленые сырки на терке, смешать с майонезом или сметаной. Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанный помидор и укроп. Посолить, поперчить, перемешать до однородности.

як приготувати кабачки
Кабачки и панировка. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый кружочек кабачка обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью и перцем, а затем в панировочных сухарях. Обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

рецепт смачних кабачків
Приготовление кабачков. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые ломтики выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать избыток масла. На один кружочек выложить начинку, накрыть другим кружочком, образуя теплый кабачковый "бутерброд". Подавать горячими.

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