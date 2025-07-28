Кабачковая новинка на ужин — рецепт с фото хрустящих ломтиков с начинкой

Кабачковая новинка на ужин — кулинарный хит лета
Это блюдо — настоящий кулинарный хит лета, который покоряет простотой и вкусом. Хрустящие ломтики кабачка с нежной начинкой из плавленого сыра, яиц и свежего помидора — это быстро, бюджетно и удивительно вкусно. Идеально для легкого ужина или неожиданных гостей.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- кабачки — 1 шт.;
- мука — для панировки;
- яйца — 2 шт.;
- панировочные сухари — по необходимости;
- растительное масло — для обжаривания;
- соль, перец — по своему вкусу.
Для начинки:
- яйца вареные — 2 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- майонез или сметана — 1 ст. л.;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- помидор — 1 шт.;
- укроп — по своему вкусу;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Кабачок нарезать кружочками средней толщины. Посолить, перемешать руками и оставить на 10 минут, чтобы пустил сок. Затем обсушить бумажными полотенцами.
Для начинки натереть вареные яйца и плавленые сырки на терке, смешать с майонезом или сметаной. Добавить измельченный чеснок, мелко нарезанный помидор и укроп. Посолить, поперчить, перемешать до однородности.
Каждый кружочек кабачка обвалять сначала в муке, затем во взбитых яйцах с солью и перцем, а затем в панировочных сухарях. Обжарить на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.
Готовые ломтики выложить на бумажные полотенца, чтобы убрать избыток масла. На один кружочек выложить начинку, накрыть другим кружочком, образуя теплый кабачковый "бутерброд". Подавать горячими.
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