Кабачковые оладьи — рецепт с фото вкусного блюда на лето

Как вкусно приготовить кабачки — беспроигрышный рецепт на лето
Кабачковые оладьи — классика летнего стола, которую каждый раз хочется готовить снова. Они легкие, ароматные, с нежной текстурой внутри и румяной корочкой снаружи. Простой рецепт из доступных ингредиентов — и вы получите вкусное блюдо, которое прекрасно подходит как самостоятельно, так и с любимыми соусами.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кабачки — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 2-3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок. Затем хорошо отжать жидкость руками.
Морковь натереть на мелкой или средней терке, лук измельчить. Добавить к кабачкам вместе с яйцом, солью, перцем и мукой.
Перемешать до однородной массы. На сковородке разогреть растительное масло. Выкладывать ложкой порции теста, формируя оладьи.
Жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом по своему вкусу.
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