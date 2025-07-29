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Главная arrow Вкус arrow Как вкусно приготовить кабачки — беспроигрышный рецепт на лето arrow

Как вкусно приготовить кабачки — беспроигрышный рецепт на лето

29 июля 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Кабачковые оладьи — рецепт с фото вкусного блюда на лето
Кабачковые оладьи. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Кабачковые оладьи — классика летнего стола, которую каждый раз хочется готовить снова. Они легкие, ароматные, с нежной текстурой внутри и румяной корочкой снаружи. Простой рецепт из доступных ингредиентов — и вы получите вкусное блюдо, которое прекрасно подходит как самостоятельно, так и с любимыми соусами.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

  • кабачки — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 2-3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы пустили сок. Затем хорошо отжать жидкость руками.

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Натертые кабачки. Фото: кадр из видео

Морковь натереть на мелкой или средней терке, лук измельчить. Добавить к кабачкам вместе с яйцом, солью, перцем и мукой.

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Натертые кабачки и морковь. Фото: кадр из видео

Перемешать до однородной массы. На сковородке разогреть растительное масло. Выкладывать ложкой порции теста, формируя оладьи.

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Кабачковые оладьи Фото: кадр из видео

Жарить с обеих сторон до румяной корочки. Подавать горячими со сметаной или соусом по своему вкусу.

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