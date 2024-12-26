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Як смачно засолити оселедець вдома — дешевше і смачніше

26 грудня 2024 20:10
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Як смачно засолити оселедець удома – найкращий рецепт, який заощадить гроші
Оселедець з цибулею. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете насолоджуватися ароматним і ніжним оселедцем, який перевершує будь-який магазинний? Домашній рецепт засолювання оселедця дозволить вам отримати ідеальну рибу без зайвих витрат. Лише кілька найпростіших інгредієнтів — і ваш стіл прикрасить кулінарний шедевр.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • вода — 2 л.;
  • сіль — 6 ст.л. з гіркою;
  • оселедець — 2 кг;
  • коріандр — 20 г горошку;
  • коріандр — 5 г меленого;
  • суміш перців — 5 г;
  • лавровий лист — 8 шт.

Спосіб приготування

Влити воду у велику каструлю, додати сіль, коріандр у горошку, мелений коріандр, суміш перців та лавровий лист. Довести до кипіння періодично помішуючи, щоб сіль повністю розчинилася. Проварити 2-3 хвилини, щоб спеції розкрили аромат. Остудити розсіл до кімнатної температури.

Як приготувати маринад для засолювання оселедця.
Спеції для маринаду. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистити рибу від нутрощів, видалити зябра. За бажання можна залишити цілою або розрізати на шматки. Промити під холодною водою.

як правильно приготувати маринад для засолювання оселедця
Оселедець в контейнері. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Викласти оселедець у глибокий контейнер чи емальовану каструлю. Залити рибу остиглим розсолом так, щоб вона була повністю покрита. Закрийте контейнер кришкою або плівкою. Поставити в холодильник чи прохолодне місце на 48-72 години. Чим довше риба перебуватиме в розсолі, тим більш насиченим стане її смак.

як почистити оселедець
Солоний оселедець. Фото: Скріншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед подачею вийняти оселедець з розсолу, за бажання очистити від шкіри і нарізати шматочками. Можна доповнити кільцями цибулі, зеленню або скибочками лимона.

Порада

Для більш пікантного смаку можна додати в розсіл пару скибочок апельсина або гвоздику. Такий оселедець стане чудовим доповненням до вашого святкового або повсякденного столу.

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