Как вкусно засолить сельдь дома – лучший рецепт, который сэкономит деньги

Селедка с луком. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Хотите наслаждаться ароматной и нежной селедкой, которая превосходит любой магазинный? Домашний рецепт засолки сельди позволит вам получить идеальную рыбу без лишних трат. Лишь несколько простых ингредиентов — и ваш стол украсит кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

вода — 2 л;

соль — 6 ст.л. с горкой;

селедка — 2 кг;

кориандр — 20 г горошка;

кориандр — 5 г молотого;

смесь перцев — 5 г;

лавровый лист — 8 шт.

Способ приготовления

Влить воду в большую кастрюлю, добавить соль, кориандр в горошке, молотый кориандр, смесь перцев и лавровый лист. Довести до кипения, периодически помешивая, чтобы соль полностью растворилась. Проварить 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли аромат. Остудить рассол до комнатной температуры.

Специи для маринада. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистить рыбу от внутренностей, удалить жабры. При желании можно оставить целой или разрезать на куски. Промыть под холодной водой.

Сельдь в контейнере. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выложить сельдь в глубокий контейнер или эмалированную кастрюлю. Залить рыбу остывшим рассолом так, чтобы она была полностью покрыта. Закрыть контейнер крышкой или пленкой. Поставить в холодильник или прохладное место на 48-72 часа. Чем дольше рыба будет находиться в рассоле, тем насыщеннее станет ее вкус.

Соленая селедка. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед подачей вынуть сельдь из рассола, при желании очистить от кожи и нарезать порционными кусками. Можно дополнить колечками лука, зеленью или ломтиками лимона.

Совет

Для более пикантного вкуса можно добавить в рассол пару ломтиков апельсина или гвоздику. Такая сельдь станет отличным дополнением к вашему праздничному или повседневному столу.

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