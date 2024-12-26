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Как вкусно засолить селедку дома — дешевле и вкуснее

26 декабря 2024 20:10
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Как вкусно засолить сельдь дома – лучший рецепт, который сэкономит деньги
Селедка с луком. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите наслаждаться ароматной и нежной селедкой, которая превосходит любой магазинный? Домашний рецепт засолки сельди позволит вам получить идеальную рыбу без лишних трат. Лишь несколько простых ингредиентов — и ваш стол украсит кулинарный шедевр.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • вода — 2 л;
  • соль — 6 ст.л. с горкой;
  • селедка — 2 кг;
  • кориандр — 20 г горошка;
  • кориандр — 5 г молотого;
  • смесь перцев — 5 г;
  • лавровый лист — 8 шт.

Способ приготовления 

Влить воду в большую кастрюлю, добавить соль, кориандр в горошке, молотый кориандр, смесь перцев и лавровый лист. Довести до кипения, периодически помешивая, чтобы соль полностью растворилась. Проварить 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли аромат. Остудить рассол до комнатной температуры.

как приготовить маринад для засолки селедки
Специи для маринада. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Очистить рыбу от внутренностей, удалить жабры. При желании можно оставить целой или разрезать на куски. Промыть под холодной водой.

как правильно приготовить маринад для засолки селедки
Сельдь в контейнере. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Выложить сельдь в глубокий контейнер или эмалированную кастрюлю. Залить рыбу остывшим рассолом так, чтобы она была полностью покрыта. Закрыть контейнер крышкой или пленкой. Поставить в холодильник или прохладное место на 48-72 часа. Чем дольше рыба будет находиться в рассоле, тем насыщеннее станет ее вкус.

как почистить селедку
Соленая селедка. Фото: скриншот YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Перед подачей вынуть сельдь из рассола, при желании очистить от кожи и нарезать порционными кусками. Можно дополнить колечками лука, зеленью или ломтиками лимона.

Совет

Для более пикантного вкуса можно добавить в рассол пару ломтиков апельсина или гвоздику. Такая сельдь станет отличным дополнением к вашему праздничному или повседневному столу.

Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверено годами. 

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.

рецепты рыба маринад селедка закуска

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