Как вкусно засолить сельдь дома – лучший рецепт, который сэкономит деньги

Как вкусно засолить селедку дома — дешевле и вкуснее
Хотите наслаждаться ароматной и нежной селедкой, которая превосходит любой магазинный? Домашний рецепт засолки сельди позволит вам получить идеальную рыбу без лишних трат. Лишь несколько простых ингредиентов — и ваш стол украсит кулинарный шедевр.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- вода — 2 л;
- соль — 6 ст.л. с горкой;
- селедка — 2 кг;
- кориандр — 20 г горошка;
- кориандр — 5 г молотого;
- смесь перцев — 5 г;
- лавровый лист — 8 шт.
Способ приготовления
Влить воду в большую кастрюлю, добавить соль, кориандр в горошке, молотый кориандр, смесь перцев и лавровый лист. Довести до кипения, периодически помешивая, чтобы соль полностью растворилась. Проварить 2-3 минуты, чтобы специи раскрыли аромат. Остудить рассол до комнатной температуры.
Очистить рыбу от внутренностей, удалить жабры. При желании можно оставить целой или разрезать на куски. Промыть под холодной водой.
Выложить сельдь в глубокий контейнер или эмалированную кастрюлю. Залить рыбу остывшим рассолом так, чтобы она была полностью покрыта. Закрыть контейнер крышкой или пленкой. Поставить в холодильник или прохладное место на 48-72 часа. Чем дольше рыба будет находиться в рассоле, тем насыщеннее станет ее вкус.
Перед подачей вынуть сельдь из рассола, при желании очистить от кожи и нарезать порционными кусками. Можно дополнить колечками лука, зеленью или ломтиками лимона.
Совет
Для более пикантного вкуса можно добавить в рассол пару ломтиков апельсина или гвоздику. Такая сельдь станет отличным дополнением к вашему праздничному или повседневному столу.
Раньше мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.
Также писали, как приготовить вкуснейшую скумбрию пряного соления за два часа.
Еще мы рассказывали, как почистить селедку быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.
Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.
Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.
Читайте Новини.LIVE!