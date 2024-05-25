Як правильно приготувати каву в турці – рецепт

Кава у турці. Фото: Freepik

Приготування кави в турці, або джезві, — це мистецтво, яке вимагає уваги до деталей та терпіння. Кава, зварена таким способом, відрізняється насиченим смаком та ароматом.

Новини.LIVE. зібрали покрокове керівництво з приготування ідеальної кави у турці.

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Інгредієнти та обладнання:

свіжомелена кава середнього або дрібного помелу;

чиста вода (краще фільтрована);

цукор (за бажанням);

турка (джезва);

ложки.

Кава у турці. Фото: Freepik

Крок 1: Підготовка інгредієнтів

Вибір кави. Для кави в турці найкраще використовувати свіжомелену каву. Ідеально підійдуть сорти арабіки або суміші арабіки та робусти.

Кава має бути дрібного помелу, майже як порошок. Це забезпечить повне вилучення смаку та аромату.

Крок 2: Наповнення турки

Кількість води. Налийте холодну воду у турку. Об'єм води залежить від розміру турки та кількості порцій. Зазвичай одну порцію беруть 50-70 мл води.

Додавання кави. Додайте каву з розрахунку 1-2 чайні ложки на кожну порцію води. Кількість кави можна регулювати, залежно від переваг міцності напою.

Додавання цукру. Якщо ви віддаєте перевагу солодкій каві, додайте цукор на цьому етапі. Зазвичай використовують 1 чайну ложку цукру на порцію, але кількість можна регулювати на смак.

Крок 3: Змішування інгредієнтів

Змішування. Акуратно перемішайте воду, каву та цукор (якщо додаєте) ложкою. Це допоможе цукру розчинитись і рівномірно розподілити каву по воді.

Після першого змішування більше не перемішуйте каву, щоб не зруйнувати пінку, яка утворюватиметься під час нагрівання.

Крок 4: Варка кави

Нагрів. Поставте турку на плиту на найменший вогонь. Повільне нагрівання — ключ до насиченого смаку та аромату.

Важливо постійно стежити за кавою, щоб вона не перегрілася і не википіла. У міру нагрівання на поверхні кави почне утворюватися пінка.

Як тільки пінка почне підніматися і досягне країв турки, зніміть її з вогню. Не допускайте кипіння, оскільки це зіпсує смак та аромат кави.

Крок 5: Завершення варіння

Обережно зніміть пінку ложкою і розподіліть її по чашках, якщо хочете зберегти її на поверхні готового напою.

Поверніть турку на вогонь і знову доведіть до стану, коли пінка підніметься. Повторіть цей процес 2-3 рази більш насиченого смаку.

Крок 6: Подання

Розлийте готову каву по маленьких чашках. Робіть це повільно, щоб гуща залишалася в турці.

Дайте каві трохи постояти в чашках, щоб гуща осіла на дно.

Кава у турці. Фото: Freepik

Корисні поради

Використовуйте чисту фільтровану воду, тому що якість води значно впливає на смак кави.

Краще молоти каву безпосередньо перед приготуванням, щоб зберегти її аромат та свіжість.

Варіть каву на мінімальному вогні, щоб уникнути кипіння та зберегти багатство смаку.

Можна додати до кави трохи кардамону, кориці або інших спецій для надання особливого аромату.

Приготування кави в турці вимагає трохи практики, але результат вартий усіх зусиль. Цей метод дозволяє створити насичений та ароматний напій, яким можна насолоджуватися у будь-який час дня. Приємного кавування!

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