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Как варить кофе в турке правильно — секреты

25 мая 2024 10:33
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Янина Томенко
Редактор
Как правильно приготовить кофе в турке — рецепт
Кофе в турке. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Приготовление кофе в турке, или джезве, — это искусство, которое требует внимания к деталям и терпения. Кофе, сваренный таким способом, отличается насыщенным вкусом и ароматом. 

Новини.LIVE. собрали пошаговое руководство по приготовлению идеального кофе в турке.

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Ингредиенты и оборудование:

  • свежемолотый кофе среднего или мелкого помола;
  • чистая вода (лучше фильтрованная);
  • сахар (по желанию);
  • турка (джезва);
  • ложка.
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Кофе в турке. Фото: Freepik

Шаг 1: Подготовка ингредиентов

Выбор кофе. Для кофе в турке лучше всего использовать свежемолотый кофе. Идеально подойдут сорта арабики или смеси арабики и робусты.

Кофе должен быть мелкого помола, почти как порошок. Это обеспечит полное извлечение вкуса и аромата.

Шаг 2: Наполнение турки

Количество воды. Налейте холодную воду в турку. Объем воды зависит от размера турки и количества порций. Обычно на одну порцию берут 50-70 мл воды.

Добавление кофе. Добавьте кофе из расчета 1-2 чайные ложки на каждую порцию воды. Количество кофе можно регулировать в зависимости от предпочтений по крепости напитка.

Добавление сахара. Если вы предпочитаете сладкий кофе, добавьте сахар на этом этапе. Обычно используют 1 чайную ложку сахара на порцию, но количество можно регулировать по вкусу.

Шаг 3: Смешивание ингредиентов

Смешивание. Аккуратно перемешайте воду, кофе и сахар (если добавляете) ложкой. Это поможет сахару раствориться и равномерно распределить кофе по воде.

После первого смешивания больше не перемешивайте кофе, чтобы не разрушить пенку, которая будет образовываться во время нагревания.

Шаг 4: Варка кофе

Нагрев. Поставьте турку на плиту на самый маленький огонь. Медленный нагрев — ключ к насыщенному вкусу и аромату.

Важно постоянно следить за кофе, чтобы он не перегрелся и не выкипел. По мере нагревания на поверхности кофе начнет образовываться пенка.

Как только пенка начнет подниматься и достигнет краев турки, снимите ее с огня. Не допускайте кипения, так как это испортит вкус и аромат кофе.

Шаг 5: Завершение варки

Осторожно снимите пенку ложкой и распределите ее по чашкам, если хотите сохранить ее на поверхности готового напитка.

Верните турку на огонь и снова доведите до состояния, когда пенка поднимется. Повторите этот процесс 2-3 раза для более насыщенного вкуса.

Шаг 6: Подача

Разлейте готовый кофе по маленьким чашкам. Делайте это медленно, чтобы гуща оставалась в турке.

Дайте кофе немного постоять в чашках, чтобы гуща осела на дно.

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Кофе в турке. Фото: Freepik

Полезные советы

Используйте чистую фильтрованную воду, так как качество воды значительно влияет на вкус кофе.

Лучше молоть кофе непосредственно перед приготовлением, чтобы сохранить его аромат и свежесть.

Варите кофе на минимальном огне, чтобы избежать кипения и сохранить богатство вкуса.

Можно добавить в кофе немного кардамона, корицы или других специй для придания особого аромата.

Приготовление кофе в турке требует немного практики, но результат стоит всех усилий. Этот метод позволяет создать насыщенный и ароматный напиток, которым можно наслаждаться в любое время дня. Приятного кофепития!

Напомним, мы писали о том, какую пользу для здоровья человека имеет цикорий.

Раньше мы рассказывали о том, почему употреблять кофе на голодный желудок вредно для здоровья.

Также мы сообщали о том, как правильно употреблять кофе, чтобы продлить свою жизнь.

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