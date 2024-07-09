Горіх, що швидко знижує рівень холестерину — медики розповіли про суперфуд

Який горіх треба їсти кожному — очищує судини та захищає від інсульту
Одна з найпоширеніших проблем у сучасному світі, що призводить до розвитку хвороб серцево-судинної системи та може стати причиною інсульту, — високий рівень холестерину. Щоб не допустити накопичення цієї шкідливої речовини в організмі, необхідно дотримуватися здорового способу життя. Також вплинути на організм можуть деякі продукти.
Які горіхи варто їсти, щоб забути про високий холестерин назавжди, пише видання Healthline.
Так, суперфудом, який допомагає контролювати рівень холестерину, виявився волоський горіх. Таку здатність йому подарувала жирна кислота Омега-3, якої дуже багато у горісі.
За даними Інституту медицини, адекватне споживання Омега-3 становить 1,6 г на день для чоловіків і 1,1 г на день для жінок. Цій вказівці відповідає одна порція волоських горіхів.
Тобто, якщо щодня з'їдати хоча б жменьку волоських горіхів, то можна попередити:
- високий тиск;
- атеросклероз;
- ішемічну хворобу серця;
- аритмію;
- інсульт;
- Інфаркт тощо.
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