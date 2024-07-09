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Який горіх треба їсти кожному — очищує судини та захищає від інсульту

9 липня 2024 05:45
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Горіх, що швидко знижує рівень холестерину — медики розповіли про суперфуд
Дівчина їсть волоські горіхи. Фото: istockphoto.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одна з найпоширеніших проблем у сучасному світі, що призводить до розвитку хвороб серцево-судинної системи та може стати причиною інсульту, — високий рівень холестерину. Щоб не допустити накопичення цієї шкідливої речовини в організмі, необхідно дотримуватися здорового способу життя. Також вплинути на організм можуть деякі продукти

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Так, суперфудом, який допомагає контролювати рівень холестерину, виявився волоський горіх. Таку здатність йому подарувала жирна кислота Омега-3, якої дуже багато у горісі. 

 

Горіх, що швидко знижує рівень холестерину — медики розповіли про суперфуд
Волоський горіх. Фото: google.com

За даними Інституту медицини, адекватне споживання Омега-3 становить 1,6 г на день для чоловіків і 1,1 г на день для жінок. Цій вказівці відповідає одна порція волоських горіхів.

Тобто, якщо щодня з'їдати хоча б жменьку волоських горіхів, то можна попередити:

  • високий тиск;
  • атеросклероз;
  • ішемічну хворобу серця;
  • аритмію;
  • інсульт;
  • Інфаркт тощо.

 

Раніше ми розповідали, навіщо заварювати чай з пшоном та чому цей рецепт точно не залишить вас байдужими. 

Нагадаємо, ми писали, чим замінити волоські горіхи у різних стравах.

Також радимо дізнатися, як насправді можна використовувати м'яту.

здоров'я поради користь холестерин волоські горіхи

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