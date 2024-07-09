Горіх, що швидко знижує рівень холестерину — медики розповіли про суперфуд

Дівчина їсть волоські горіхи. Фото: istockphoto.com

Одна з найпоширеніших проблем у сучасному світі, що призводить до розвитку хвороб серцево-судинної системи та може стати причиною інсульту, — високий рівень холестерину. Щоб не допустити накопичення цієї шкідливої речовини в організмі, необхідно дотримуватися здорового способу життя. Також вплинути на організм можуть деякі продукти.

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Так, суперфудом, який допомагає контролювати рівень холестерину, виявився волоський горіх. Таку здатність йому подарувала жирна кислота Омега-3, якої дуже багато у горісі.

Волоський горіх. Фото: google.com

За даними Інституту медицини, адекватне споживання Омега-3 становить 1,6 г на день для чоловіків і 1,1 г на день для жінок. Цій вказівці відповідає одна порція волоських горіхів.

Тобто, якщо щодня з'їдати хоча б жменьку волоських горіхів, то можна попередити:

високий тиск;

атеросклероз;

ішемічну хворобу серця;

аритмію;

інсульт;

Інфаркт тощо.

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