Навіщо заварювати чай з пшоном — нестандартний метод, який вас здивує

Навіщо додавати пшоно у чай — спробуйте, і вже не зможете пити напій інакше
Чай з пшоном — для українця це може звучати як нісенітниця. Адже як можна додавати у напій кашу? А от для жителів Казахстану таке чаювання є традиційним. Щобільше має ряд своїх переваг, дізнавшись про які ви й самі захочете включити такий особливий чай у свій раціон.
Новини.LIVE розповідає, навіщо заварювати чай з пшоном та чому цей рецепт точно не залишить вас байдужими.
Чай з пшоном — то для чого це все-таки потрібно?
Казахський національний чай володіє абсолютно незвичайним смаком з легкою солодкістю, терпкістю та відтінками злаків. Також має приємний ніжний аромат з характерними нотами пшона. На гурманів та тих, хто любить знайомитися з кухнями різних культур, цей напій точно справить враження.
Але особливий смак це не все, чим може похизуватися чай з пшоном. Цей дивовижний напій володіє також цілющими властивостями та має сприятливий вплив на організм.
Як чай з пшоном впливає на здоров'я людини
Сам по собі чорний чай має багато корисних речовин та антиоксидантів. Пшоно також багате на вітаміни В, РР, а також калій, магній та фосфор.
Ті, хто п'є напій на постійній основі відзначають, що чай має такий позитивний вплив на здоров'я людини:
- знімає запалення;
- покращує роботу кишківника та шлунку;
- допомагає вивести з організму токсини;
- зміцнює імунітет;
- покращує стан шкіри, волосся та нігтів;
- пришвидшує метаболізм (це своєю чергою допомагає людині швидше позбутися зайвих кілограмів);
- зміцнює кістки;
- нормалізує тиск;
- знижує цукор у крові.
Фахівці стверджують, що чай з пшоном варто пити для профілактики серцево-судинних захворювань, діабету, онкології, застуди, для лікування певних проблем з ШКТ.
Як правильно заварювати чай з пшоном
Перед тим, як додати пшоно у чай, його попередньо обсмажують до золотистого кольору на сухій сковороді. Вже після сухе пшоно змішують із гранульованим чорним чаєм. Необхідно брати саме гранульований. Запах у суміші повинен бути чайним, а не віддавати крупою.
Таку суміш насипають у чайник (на 200 мл води знадобиться чайна ложка заварки) та заливають окропом. Дають настоятися 5-7 хвилин та смакують.
Колір чаю повинен бути червоно-коричневим. Якщо заварювати чай довше, він вийде дуже гіркий та терпкий. У напій можна додати молоко, мед або цукор.
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