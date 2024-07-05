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Навіщо додавати пшоно у чай — спробуйте, і вже не зможете пити напій інакше

5 липня 2024 07:02
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Навіщо заварювати чай з пшоном — нестандартний метод, який вас здивує
Чорний чай із пшоном. Колаж Новини.LIVE
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Чай з пшоном — для українця це може звучати як нісенітниця. Адже як можна додавати у напій кашу? А от для жителів Казахстану таке чаювання є традиційним. Щобільше має ряд своїх переваг, дізнавшись про які ви й самі захочете включити такий особливий чай у свій раціон. 

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Чай з пшоном — то для чого це все-таки потрібно? 

Казахський національний чай володіє абсолютно незвичайним смаком з легкою солодкістю, терпкістю та відтінками злаків. Також має приємний ніжний аромат з характерними нотами пшона. На гурманів та тих, хто любить знайомитися з кухнями різних культур, цей напій точно справить враження.

Але особливий смак це не все, чим може похизуватися чай з пшоном. Цей дивовижний напій володіє також цілющими властивостями та має сприятливий вплив на організм. 

 

Як правильно заварювати чай з пшоном
Заварений чай. Фото: freepik.com

Як чай з пшоном впливає на здоров'я людини

Сам по собі чорний чай має багато корисних речовин та антиоксидантів. Пшоно також багате на вітаміни В, РР, а також калій, магній та фосфор.

Ті, хто п'є напій на постійній основі відзначають, що чай має такий позитивний вплив на здоров'я людини: 

  • знімає запалення;
  • покращує роботу кишківника та шлунку;
  • допомагає вивести з організму токсини;
  • зміцнює імунітет;
  • покращує стан шкіри, волосся та нігтів;
  • пришвидшує метаболізм (це своєю чергою допомагає людині швидше позбутися зайвих кілограмів);
  • зміцнює кістки;
  • нормалізує тиск;
  • знижує цукор у крові. 

Фахівці стверджують, що чай з пшоном варто пити для профілактики серцево-судинних захворювань, діабету, онкології, застуди, для лікування певних проблем з ШКТ. 

 

Як чай з пшоном впливає на здоров'я людини
Чай з пшоном. Фото: google.com

Як правильно заварювати чай з пшоном

Перед тим, як додати пшоно у чай, його попередньо обсмажують до золотистого кольору на сухій сковороді. Вже після сухе пшоно змішують із гранульованим чорним чаєм. Необхідно брати саме гранульований. Запах у суміші повинен бути чайним, а не віддавати крупою.

Таку суміш насипають у чайник (на 200 мл води знадобиться чайна ложка заварки) та заливають окропом. Дають настоятися 5-7 хвилин та смакують.

Колір чаю повинен бути червоно-коричневим. Якщо заварювати чай довше, він вийде дуже гіркий та терпкий. У напій можна додати молоко, мед або цукор. 

 

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