Які доступні напої можуть позбавити від тривожності — варто знати всім українцям

Усміхнена дівчина п'є смачний напій. Фото: shutterstock.com

Практично кожен українець сьогодні відчуває тривогу, стрес та його наслідки. Це надзвичайно негативно позначається на всьому організмі. Тому лікарі радять більше гуляти на свіжому повітрі, отримувати позитивні емоції й, звичайно, дотримуватися правильного харчування. Крім цього, знизити відчуття тривоги можуть допомогти певні напої.

Які саме корисні напої — ваш рятівник, розповіли дієтологи для журналу EatingWell.

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Лікарі підкреслюють, загальна гідратація, а також те, що ви п'єте, можуть помітно вплинути на рівень вашої тривожності.

Які напої допомагають знизити тривожність — повний перелік

1. Вода

Як дивно б це не звучало, але звичайна вода — найкращий напій від стресу. Річ у тім, що вона підтримує кровообіг всього тіла і бере участь у доставленні поживних речовин і джерел енергії в наш мозок.

Деякі дослідження показують, що люди, які нехтували водою або вживали її у малих кількостях, частіше страждали від депресії та тривог.

Дівчина п'є воду. Фото: freepik.com

2. Натуральний сік

Тривога і депресія пов'язані з низьким рівнем антиоксидантів в організмі. Тому тут на поміч приходять натуральні соки.

Найкраще, якщо ви готуватимете їх самостійно й одразу ж випиватимете, так у напої буде присутня більша кількість вітамінів та антиоксидантів. Це може бути яблучний сік, грушевий, вишневий, морквяний тощо. Достатньо одної склянки на день.

Дівчина насолоджується напоєм. Фото: depositphotos.com

3. Ферментовані напої

Такі напої, як комбуча, айран або кефір, можуть позитивно впливати на роботу шлунку. А ще вони містять пробіотики, які можуть бути корисними для покращення настрою.

Як зазначають спеціалісти, деякі ранні дослідження показали, що Lactobacillus допомагає зменшити тривогу. Ці пробіотичні бактерії пригнічують запалення в нашому мозку, що посилює сигналізацію про вивільнення гормону серотоніну, відомого своєю заспокійливою дією.

4. Какао

Натуральний какао містить різноманітні хімічні сполуки, такі як теобромін і анандамід, які можуть стимулювати вироблення ендорфінів у мозку. Ендорфіни відомі як "гормони щастя" і можуть знижувати рівень стресу та покращувати настрій. Також какао містить потужні антиоксиданти, такі як флавоноїди, які можуть захищати клітини від дії стресу.

Його можна пити як з водою, так і з молоком, або рослинним молоком. Головне не зловживати цукром та підсолоджувачами, а краще взагалі від них відмовитися.

Дівчина п'є какао. Фото: freepik.com

5. Матча

Матча, японський зелений чай в порошковій формі, може також допомогти знімати тривогу та стрес за рахунок деяких корисних властивостей. Цей напій містить велику кількість антиоксидантів, а також дві специфічні сполуки, які впливають на настрій і психічний стан — кавеїн і теанін.

6. Гречаний чай

Гречаний чай містить антиоксиданти, такі як кверцетин і рутин, які допомагають захищати клітини від стресового пошкодження, запалення та окиснення. Він багатий магнієм, мінералом, який може допомагати знизити рівень кортизолу, гормону стресу, у крові.

7. Ромашковий чай

Заспокійливий ефект цього чаю може також полегшити занепокоєння. Ромашковий чай корисний у разі тривоги завдяки своєму активному інгредієнту апігеніну (як було доведено, він чинить заспокійливу дію).

8. Зелений чай

Популярний напій, який має безліч переваг для здоров'я. Також зелений чай багатий на специфічну амінокислоту під назвою L-теанін, яка сприяє поліпшенню настрою та зниженню симптомів тривоги.

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