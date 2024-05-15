Какие доступные напитки могут избавить от тревожности — следует знать всем украинцам

Улыбающаяся девушка пьет вкусный напиток. Фото: shutterstock.com

Практически каждый украинец сегодня испытывает тревогу, стресс и его последствия. Это очень негативно сказывается на всем организме. Поэтому врачи советуют больше гулять на свежем воздухе, получать положительные эмоции и конечно соблюдать правильное питание. Кроме этого, снизить чувство тревоги могут помочь определенные напитки.

Какие именно полезные напитки — ваш спаситель, рассказали диетологи для журнала EatingWell.

Читайте также:

Врачи подчеркивают, что общая гидратация, а также то, что вы пьете, может заметно повлиять на уровень вашей тревожности.

Какие напитки помогают снизить тревожность — полный список

1. Вода

Как ни странно это звучит, но обычная вода — лучший напиток от стресса. Дело в том, что она поддерживает кровообращение всего тела и принимает участие в доставке питательных веществ и источников энергии в наш мозг.

Некоторые исследования показывают, что люди, которые пренебрегали водой или пили ее в малых количествах, чаще страдали от депрессии и тревог.

Девушка пьет воду. Фото: freepik.com

2. Натуральный сок

Тревога и депрессия связаны с низким уровнем антиоксидантов в организме. Поэтому здесь на помощь приходят натуральные соки.

Лучше всего, если вы будете готовить их самостоятельно и сразу выпивать, так в напитке будет присутствовать больше витаминов и антиоксидантов. Это может быть яблочный сок, грушевый, вишневый, морковный и т. д. Достаточно одного стакана в день.

Девушка наслаждается напитком. Фото: depositphotos.com

3. Ферментированные напитки

Такие напитки, как комбуча, айран или кефир, могут положительно влиять на работу желудка. А еще они содержат пробиотики, которые могут быть полезны для улучшения настроения.

Как отмечают специалисты, некоторые ранние исследования показали, что Lactobacillus помогает снизить тревогу. Эти пробиотические бактерии угнетают воспаление в нашем мозге, что усиливает сигнализацию об высвобождении серотонина гормона, известного своим успокаивающим действием.

4. Какао

Натуральное какао содержит различные химические соединения, такие как теобромин и анандамид, которые могут стимулировать выработку эндорфинов в мозге. Эндорфины известны как "гормоны счастья" и могут снижать уровень стресса и улучшать настроение. Какао также содержит мощные антиоксиданты, такие как флавоноиды, которые могут защищать клетки от действия стресса.

Его можно пить как с водой, так и с молоком или растительным молоком. Главное не злоупотреблять сахаром и подсластителем, а лучше вообще от них отказаться.

Девушка пьет какао. Фото: freepik.com

5. Матча

Матча, японский зеленый чай в порошковой форме, также может помочь снимать тревогу и стресс за счет некоторых полезных свойств. Этот напиток содержит большое количество антиоксидантов, а также два специфических соединения, которые влияют на настроение и психическое состояние — кавеин и теанин.

6. Гречневый чай

Гречишный чай содержит антиоксиданты, такие как кверцетин и рутин, которые помогают защищать клетки от стрессового повреждения, воспаления и окисления. Он богат магнием, минералом, который может помогать снизить уровень кортизола, гормона стресса в крови.

7. Ромашковый чай

Успокаивающий эффект этого чая может также облегчить беспокойство. Ромашковый чай полезен в случае тревоги благодаря своему активному ингредиенту апигенину (как было доказано, он оказывает успокаивающее действие).

8. Зеленый чай

Популярный напиток, имеющий множество преимуществ для здоровья. Также зеленый чай богат специфической аминокислотой под названием L-теанин, которая способствует улучшению настроения и снижению симптомов тревоги.

Раньше мы рассказывали, как заварить целебный чай из одуванчика и чем он полезен.

Напомним, мы писали, что диетолог назвал лучшие травяные чаи, обладающие целебными свойствами.

Также делимся с вами старинным рецептом весеннего фиалкового напитка от знаменитой писательницы кулинарки Ольги Франко.