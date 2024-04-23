Які трав'яні чаї подарують міцне здоров'я — дієтолог назвав три найкращих

Заварений корисний трав'яний чай. Фото: Depositphotos

Трав’яні чаї — це загадкові аромати, яскраві кольори та витончений смак. А ще це джерело міцного здоров'я та енергії. Адже напої з трав володіють різними корисними властивостями, покращуючи емоційний стан, сон та позитивно впливаючи на роботу мозку та внутрішніх органів.

Які трав'яні чаї варто додати до свого раціону, щоб мати міцне здоров'я, розповів дієтолог Олег Швець на своїй сторінці у Facebook.

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Яка користь від вживання трав'яного чаю

Чаї з трав будуть корисними для тих, хто хоче покращити свій емоційний стан та позбутися відчуття стресу. Більшість таких напоїв здатні звільнити від тривоги та нормалізувати сон.

Оскільки трав'яні чаї без цукру та меду не містять калорій, їх можна вживати тим, хто на дієті. Деякі навіть сприяють схудненню, а інші збори можуть покращити травлення та розігнати метаболізм.

А усі трав'яні чаї об'єднує те, що вони сприяють зміцненню здоров’я, а головне — сучасні дослідження це підтверджують. Відомо, що регулярне вживання деяких трав'яних чаїв може допомогти у боротьбі з певними захворюваннями.

Вживання трав'яного чаю. Фото: Depositphotos

Які чаї найкорисніші для здоров'я

Пропонуємо вам ознайомитися з трьома найкориснішими трав'яними чаями, які зміцнять здоров'я та нерви, покращать самопочуття та настрій.

Чай з ромашки

Перш за все ромашка відома своїм м'яким заспокійливим ефектом. Регулярно вживаючи такий напій у дозволеній дозі, можна зробити свої нерви сталевими.

Також чай з ромашки покращить якість сну, допоможе легко заснути, що також гарно вплине на загальне самопочуття. Дослідження показують, що ромашковий чай дійсно поліпшує якість сну у літніх людей і жінок після пологів.

Щобільше, вважається, що ромашка має антибактеріальні, протизапальні властивості та захищає печінку. Відповідно до деяких досліджень, ромашка може нормалізувати рівень цукру в крові та полегшити симптоми передменструального синдрому (ПМС).

Чай з ромашки. Фото: pixabay.com

Імбирний чай

Корінь імбиру — справжнє джерело вітамінів та антиоксидантів. Він має протизапальні властивості, покращує травлення, очищує печінку. Корінь сприяє схудненню.

Імбирний чай ефективний для полегшення нудоти, особливо на ранніх термінах вагітності, хоча він також може полегшити нудоту, спричинену хіміотерапією в онкології та хірургічним втручанням.

Також дослідження демонструють, що імбир дуже корисний для діабетиків, оскільки здатен нормалізувати рівень цукру в крові та рівень ліпідів. Варто також включити напій з імбиру для профілактики розвитку діабету.

Імбирний чай. Фото: freepik.com

Чай з шавлії

Цей трав'яний чудодійний засіб добре відомий лікувальними властивостями та потенційною користю для здоров’я мозку. Різноманітні дослідження шавлії виявили, що вона поліпшує когнітивні функції та може допомогти людям із хворобою Альцгеймера.

Шавлія багата на флавоноїди (рутин, кварцетин, гіперозид), які вважаються антиоксидантами, мають протимікробні властивості. Флавоноїди є у складі серцевих препаратів.

Також є певні докази щодо здатності шавлії знизити рівень загального холестерину та атерогенного холестерину. Національний інститут охорони здоров’я США проводив експерименти з хворими на цукровий діабет ІІ типу. Вони показали, що регулярне вживання чаю з шавлії сприяло зниженню показників глюкози завдяки наявності в траві антиоксидантів.

Було визначено, що фітоестрогени у листі шавлії сприяють відновленню гормонального балансу під час менопаузи або в разі проблем із роботою яєчників. Настій або відвар шавлії рекомендують при кандидозі, захворюваннях нирок.

Чай із шавлії. Фото: Depositphotos

Як правильно заварювати трав'яний чай

Трав'яний чай варто заварювати у чайнику. Чайник слід прогріти, обдати кип'ятком. А вже потім залити кип'яток на чай. Після можна кидати самі трави, адже за цей час вода встигне трохи охолонути до 85-90°C. Достатньо 10-15 г трав на 500-600 мл.

Після заливання сухих трав водою потрібно накрити посуд кришкою і залишити на 25-30 хвилин, щоб чай як слід заварився і настоявся.

Як правильно пити трав'яний чай

Пиття трав'яних чаїв можна зробити щоденним вечірнім або ранковим ритуалом. Важливо лише не захоплюватися однією і тією ж травою тривалий час, а чергувати лікувальні зілля. Також не варто пити забагато, адже надлишок може навпаки нашкодити.

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