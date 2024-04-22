Що краще пити лате чи капучино — фахівці пояснили у чому різниця

Компанія п'є каву у кав'ярні. Фото: stock.adobe.com

Одні з найпопулярніших напоїв у світі кави — капучино та лате. Багато хто вважає, що різниця між ними невідчутна. І полягає лише в об'ємі та вмісті кофеїну. Але це зовсім не так. Ці напої як їнь та ян.

Тому варто розібратися, чим ці два напої унікальні, яка між ними різниця та що тоді краще пити — капучино чи лате. Пропонуємо поринути у тонкий та ароматний світ кави разом з нами й дізнатися відповіді на ці запитання.

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Капучино — інгредієнти та особливості

Цей популярний напій, що бадьорить, складається з:

еспресо; молока; молочної піни.

У капучино класичне співвідношення еспресо і молока 2:1, але замість молока тут використовують переважно молочну піну. У чашку об’ємом 150-180 мл спочатку наливають порцію кави, а решту місця заповнюють спіненим молоком. Однорідної, еластичної та майже кремової піни має бути багато, приблизно 2 см.

Для капучино характерний насичений кавовий смак, пом'якшений кремовою текстурою.

Варто зауважити, що справжній капучино подається саме у невеликих чашках об'ємом до 180 мл. Усе інше вже важко назвати капучино.

Цікавий факт: напій був придуманий у XIX столітті у Відні та звався kapuzine. Трохи звареної кави змішували з молоком або вершками до здобуття коричневого відтінку — у колір ряс ченців-капуцинів.

Баріста робить капучино. Фото: depositphotos.com

Лате — інгредієнти та унікальність

Лате складається з:

молока;

еспресо;

молочної піни.

У класичному лате співвідношення еспресо, гарячого молока та молочної піни 1:2:1. Спочатку у чашку наливають спінене молоко, а вже потім еспресо.

Таким чином смак виходить більш ніжним, молочним та кремовим. Напій зазвичай подається у великих чашках, що дозволяє насолоджуватись його делікатним смаком впродовж тривалого часу.

Лате у кав'ярні. Фото: istockphoto.com

Яка основна відмінність у смаку між лате та капучино

Капучино має насичений кавовий смак, оскільки містить меншу кількість молока. Лате має м'який молочний смак з легкою делікатною кавовою ноткою.

Текстура

Капучино має більш щільну і кремову текстуру через велику кількість молочної піни, тоді як лате — більш гладкий і м’який через більшу кількість молока.

Лате та капучино. Фото: stock.adobe.com

Що обрати — л ате чи капучино

Який напій обрати — лате чи капучино? Це залежить виключно від ваших вподобані та настрою. Щоб зробити правильний вибір, зверніть увагу на такі фактори:

Насиченість — якщо ви бажаєте відчувати яскравий кавовий смак, обирайте капучино. Молочність — якщо ви віддаєте перевагу більш молочному та легкому смаку, хорошим вибором буде саме лате. Пінка — фанатам густої молочної пінки варто обирати саме капучино. У лате шар піни набагато менший.

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