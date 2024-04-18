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Знизити цукор в крові допоможе всього одна пряність — що радять лікарі

18 квітня 2024 16:24
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Як знизити цукор в крові та запобігти діабету за допомогою однієї пряності — лікарі
Дівчина посипає спеціями страву. Фото: freepik.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Цукровий діабет — це серйозне захворювання, яке вражає з кожним роком все більше людей. Нездорова їжа, малорухливий спосіб життя, стреси — все це впливає на розвиток хвороби, яка проявляється неприємними симптомами, підвищенням цукру в крові та погіршенням стану здоров'я. На щастя, цьому можна запобігти, у першу чергу, скоригувавши своє харчування та додавши в раціон корисні продукти

Деякі медики та вчені стверджують, що один з найкорисніших продуктів, який здатен ефективно знизити цукор в крові та запобігти діабету, — це пряність родом з Південно-Східної Азії — імбир

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Імбир як профілактика цукрового діабету та підвищеного рівня цукру в крові

Деякі дослідження демонструють ефективність імбиру проти підвищеного цукру в крові. Це можливо через те, що пряність містить поліфеноли, включно з гінгеролом, які знижують запалення, що зі свого боку може сприяти нормалізації рівня цукру. 

Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), яка є авторкою кулінарної книги "Spice Spice Baby", стверджує: 

"Запалення пов’язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Тому боротьба із запаленням за допомогою імбиру може мати сприятливий вплив на рівень глюкози".

 

Імбир як профілактика цукрового діабету та підвищеного рівня цукру в крові
Корінь імбиру. Фото: istockphoto.com

У журналі Nutrients було опубліковано дослідження, відповідно до якого з усіх прянощів саме імбир справив істотний позитивний вплив на такі три показники:

  • рівень цукру в крові;
  • рівень глікозильованого гемоглобіну;
  • концентрацію інсуліну.

Варто зауважити, хоч ці дані справляють враження, все ж потрібні додаткові дослідження.

Хоча наразі мало клінічних даних щодо впливу імбиру при приготуванні їжі, його додавання в страви та напої може принести організму користь. 

 

Ця пряність ефективно знижує цукор в крові та запобігає діабету
Корінь та порошок імбиру. Фото: istockphoto.com

Наслідки підвищеного рівня цукру в крові

Якщо цукор у крові постійно вище за норму, з часом це може призвести до предіабету або діабету. Що своєю чергою призведе до серйозних проблем зі здоров'ям:

  • хвороби серця;
  • нирок;
  • проблеми з травленням;
  • невропатія;
  • погіршення зору тощо. 

У разі надзвичайно високого рівня глюкози можливий розвиток діабетичного кетоацидозу, що є небезпечним станом, який потребує негайної медичної допомоги.

 

Наслідки підвищеного рівня цукру в крові
Перевіряє рівень цукру в крові. Фото: depositphotos.com

Які існують ще методи зниження рівня цукру в крові

Найкращою профілактикою підвищеного рівня цукру та діабету все ще залишається здоровий спосіб життя:

  • здорове харчування;
  • регулярні фізичні вправи;
  • прогулянки на свіжому повітрі (особливо після прийому їжі);
  • управління стресом;
  • здоровий сон;
  • відмова від шкідливих звичок. 

Доведено, що коротка прогулянка тривалістю 10−15 хвилин після їжі значно знижує рівень глюкози в крові завдяки збільшенню чутливості до інсуліну

 

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цукор
здоров'я
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