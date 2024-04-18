Як знизити цукор в крові та запобігти діабету за допомогою однієї пряності — лікарі

Дівчина посипає спеціями страву. Фото: freepik.com

Цукровий діабет — це серйозне захворювання, яке вражає з кожним роком все більше людей. Нездорова їжа, малорухливий спосіб життя, стреси — все це впливає на розвиток хвороби, яка проявляється неприємними симптомами, підвищенням цукру в крові та погіршенням стану здоров'я. На щастя, цьому можна запобігти, у першу чергу, скоригувавши своє харчування та додавши в раціон корисні продукти.

Деякі медики та вчені стверджують, що один з найкорисніших продуктів, який здатен ефективно знизити цукор в крові та запобігти діабету, — це пряність родом з Південно-Східної Азії — імбир.

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Деякі дослідження демонструють ефективність імбиру проти підвищеного цукру в крові. Це можливо через те, що пряність містить поліфеноли, включно з гінгеролом, які знижують запалення, що зі свого боку може сприяти нормалізації рівня цукру.

Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), яка є авторкою кулінарної книги "Spice Spice Baby", стверджує:

"Запалення пов’язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Тому боротьба із запаленням за допомогою імбиру може мати сприятливий вплив на рівень глюкози".

Корінь імбиру. Фото: istockphoto.com

У журналі Nutrients було опубліковано дослідження, відповідно до якого з усіх прянощів саме імбир справив істотний позитивний вплив на такі три показники:

рівень цукру в крові;

рівень глікозильованого гемоглобіну;

концентрацію інсуліну.

Варто зауважити, хоч ці дані справляють враження, все ж потрібні додаткові дослідження.

Хоча наразі мало клінічних даних щодо впливу імбиру при приготуванні їжі, його додавання в страви та напої може принести організму користь.

Корінь та порошок імбиру. Фото: istockphoto.com

Наслідки підвищеного рівня цукру в крові

Якщо цукор у крові постійно вище за норму, з часом це може призвести до предіабету або діабету. Що своєю чергою призведе до серйозних проблем зі здоров'ям:

хвороби серця;

нирок;

проблеми з травленням;

невропатія;

погіршення зору тощо.

У разі надзвичайно високого рівня глюкози можливий розвиток діабетичного кетоацидозу, що є небезпечним станом, який потребує негайної медичної допомоги.

Перевіряє рівень цукру в крові. Фото: depositphotos.com

Які існують ще методи зниження рівня цукру в крові

Найкращою профілактикою підвищеного рівня цукру та діабету все ще залишається здоровий спосіб життя:

здорове харчування;

регулярні фізичні вправи;

прогулянки на свіжому повітрі (особливо після прийому їжі);

управління стресом;

здоровий сон;

відмова від шкідливих звичок.

Доведено, що коротка прогулянка тривалістю 10−15 хвилин після їжі значно знижує рівень глюкози в крові завдяки збільшенню чутливості до інсуліну

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