Як знизити цукор в крові та запобігти діабету за допомогою однієї пряності — лікарі

Знизити цукор в крові допоможе всього одна пряність — що радять лікарі
Цукровий діабет — це серйозне захворювання, яке вражає з кожним роком все більше людей. Нездорова їжа, малорухливий спосіб життя, стреси — все це впливає на розвиток хвороби, яка проявляється неприємними симптомами, підвищенням цукру в крові та погіршенням стану здоров'я. На щастя, цьому можна запобігти, у першу чергу, скоригувавши своє харчування та додавши в раціон корисні продукти.
Деякі медики та вчені стверджують, що один з найкорисніших продуктів, який здатен ефективно знизити цукор в крові та запобігти діабету, — це пряність родом з Південно-Східної Азії — імбир.
Імбир як профілактика цукрового діабету та підвищеного рівня цукру в крові
Деякі дослідження демонструють ефективність імбиру проти підвищеного цукру в крові. Це можливо через те, що пряність містить поліфеноли, включно з гінгеролом, які знижують запалення, що зі свого боку може сприяти нормалізації рівня цукру.
Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), яка є авторкою кулінарної книги "Spice Spice Baby", стверджує:
"Запалення пов’язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Тому боротьба із запаленням за допомогою імбиру може мати сприятливий вплив на рівень глюкози".
У журналі Nutrients було опубліковано дослідження, відповідно до якого з усіх прянощів саме імбир справив істотний позитивний вплив на такі три показники:
- рівень цукру в крові;
- рівень глікозильованого гемоглобіну;
- концентрацію інсуліну.
Варто зауважити, хоч ці дані справляють враження, все ж потрібні додаткові дослідження.
Хоча наразі мало клінічних даних щодо впливу імбиру при приготуванні їжі, його додавання в страви та напої може принести організму користь.
Наслідки підвищеного рівня цукру в крові
Якщо цукор у крові постійно вище за норму, з часом це може призвести до предіабету або діабету. Що своєю чергою призведе до серйозних проблем зі здоров'ям:
- хвороби серця;
- нирок;
- проблеми з травленням;
- невропатія;
- погіршення зору тощо.
У разі надзвичайно високого рівня глюкози можливий розвиток діабетичного кетоацидозу, що є небезпечним станом, який потребує негайної медичної допомоги.
Які існують ще методи зниження рівня цукру в крові
Найкращою профілактикою підвищеного рівня цукру та діабету все ще залишається здоровий спосіб життя:
- здорове харчування;
- регулярні фізичні вправи;
- прогулянки на свіжому повітрі (особливо після прийому їжі);
- управління стресом;
- здоровий сон;
- відмова від шкідливих звичок.
Доведено, що коротка прогулянка тривалістю 10−15 хвилин після їжі значно знижує рівень глюкози в крові завдяки збільшенню чутливості до інсуліну
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