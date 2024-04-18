Как снизить сахар в крови и предотвратить диабет с помощью одной пряности — врачи

Девушка посыпает специями блюдо. Фото: freepik.com

Сахарный диабет — это серьезное заболевание, поражающее с каждым годом все больше людей. Нездоровая пища, малоподвижный образ жизни, стрессы — все это влияет на развитие болезни, проявляющейся неприятными симптомами, повышением сахара в крови и ухудшением состояния здоровья. К счастью, это можно предотвратить, в первую очередь, скорректировав свое питание и добавив в рацион полезные продукты.

Некоторые медики и ученые утверждают, что один из самых полезных продуктов, способных эффективно снизить сахар в крови и предотвратить диабет, — это пряность родом из Юго-Восточной Азии — имбирь.

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Некоторые исследования показывают эффективность имбиря против повышенного сахара в крови. Это возможно из-за того, что пряность содержит полифенолы, включая гингеролом, снижающие воспаление, что со своей стороны может способствовать нормализации уровня сахара.

Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), являющаяся автором кулинарной книги "Spice Spice Baby", утверждает:

"Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Поэтому борьба с воспалением с помощью имбиря может оказать благоприятное влияние на уровень глюкозы".

Корень имбиря. Фото: istockphoto.com

В журнале Nutrients было опубликовано исследование, согласно которому из всех пряностей именно имбирь оказал существенное положительное влияние на следующие три показателя:

уровень сахара в крови;

уровень гликозилированного гемоглобина;

концентрация инсулина.

Следует заметить, хотя эти данные производят впечатление, все же нужны дополнительные исследования.

Хотя мало клинических данных о влиянии имбиря при приготовлении пищи, его добавление в блюда и напитки может принести организму пользу.

Корень и порошок имбиря. Фото: istockphoto.com

Последствия повышенного уровня сахара в крови

Если сахар в крови постоянно выше нормы, со временем это может привести к предиабету или диабету. Что в свою очередь приведет к серьезным проблемам со здоровьем:

болезни сердца;

почек;

проблемы с пищеварением;

невропатия;

ухудшение зрения и т.д.

В случае чрезвычайно высокого уровня глюкозы возможно развитие диабетического кетоацидоза, что является опасным состоянием, нуждающимся в немедленной медицинской помощи.

Проверка уровня сахара в крови. Фото: depositphotos.com

Какие существуют еще методы снижения уровня сахара в крови

Лучшей профилактикой повышенного уровня сахара и диабета все еще остается здоровый образ жизни:

здоровое питание;

регулярные физические упражнения;

прогулки на свежем воздухе (особенно после еды);

управление стрессом;

здоровый сон;

отказ от вредных привычек.

Доказано, что короткая прогулка продолжительностью 10-15 минут после еды значительно снижает уровень глюкозы в крови благодаря увеличению чувствительности к инсулину.

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