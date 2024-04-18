Как снизить сахар в крови и предотвратить диабет с помощью одной пряности — врачи

Снизить сахар в крови поможет всего одна пряность — что советуют врачи
Сахарный диабет — это серьезное заболевание, поражающее с каждым годом все больше людей. Нездоровая пища, малоподвижный образ жизни, стрессы — все это влияет на развитие болезни, проявляющейся неприятными симптомами, повышением сахара в крови и ухудшением состояния здоровья. К счастью, это можно предотвратить, в первую очередь, скорректировав свое питание и добавив в рацион полезные продукты.
Некоторые медики и ученые утверждают, что один из самых полезных продуктов, способных эффективно снизить сахар в крови и предотвратить диабет, — это пряность родом из Юго-Восточной Азии — имбирь.
Имбирь как профилактика сахарного диабета и повышенного уровня сахара в крови
Некоторые исследования показывают эффективность имбиря против повышенного сахара в крови. Это возможно из-за того, что пряность содержит полифенолы, включая гингеролом, снижающие воспаление, что со своей стороны может способствовать нормализации уровня сахара.
Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), являющаяся автором кулинарной книги "Spice Spice Baby", утверждает:
"Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Поэтому борьба с воспалением с помощью имбиря может оказать благоприятное влияние на уровень глюкозы".
В журнале Nutrients было опубликовано исследование, согласно которому из всех пряностей именно имбирь оказал существенное положительное влияние на следующие три показателя:
- уровень сахара в крови;
- уровень гликозилированного гемоглобина;
- концентрация инсулина.
Следует заметить, хотя эти данные производят впечатление, все же нужны дополнительные исследования.
Хотя мало клинических данных о влиянии имбиря при приготовлении пищи, его добавление в блюда и напитки может принести организму пользу.
Последствия повышенного уровня сахара в крови
Если сахар в крови постоянно выше нормы, со временем это может привести к предиабету или диабету. Что в свою очередь приведет к серьезным проблемам со здоровьем:
- болезни сердца;
- почек;
- проблемы с пищеварением;
- невропатия;
- ухудшение зрения и т.д.
В случае чрезвычайно высокого уровня глюкозы возможно развитие диабетического кетоацидоза, что является опасным состоянием, нуждающимся в немедленной медицинской помощи.
Какие существуют еще методы снижения уровня сахара в крови
Лучшей профилактикой повышенного уровня сахара и диабета все еще остается здоровый образ жизни:
- здоровое питание;
- регулярные физические упражнения;
- прогулки на свежем воздухе (особенно после еды);
- управление стрессом;
- здоровый сон;
- отказ от вредных привычек.
Доказано, что короткая прогулка продолжительностью 10-15 минут после еды значительно снижает уровень глюкозы в крови благодаря увеличению чувствительности к инсулину.
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