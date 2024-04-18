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Снизить сахар в крови поможет всего одна пряность — что советуют врачи

18 апреля 2024 16:24
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Как снизить сахар в крови и предотвратить диабет с помощью одной пряности — врачи
Девушка посыпает специями блюдо. Фото: freepik.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Сахарный диабет — это серьезное заболевание, поражающее с каждым годом все больше людей. Нездоровая пища, малоподвижный образ жизни, стрессы — все это влияет на развитие болезни, проявляющейся неприятными симптомами, повышением сахара в крови и ухудшением состояния здоровья. К счастью, это можно предотвратить, в первую очередь, скорректировав свое питание и добавив в рацион полезные продукты.

Некоторые медики и ученые утверждают, что один из самых полезных продуктов, способных эффективно снизить сахар в крови и предотвратить диабет, — это пряность родом из Юго-Восточной Азии — имбирь.

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Имбирь как профилактика сахарного диабета и повышенного уровня сахара в крови

Некоторые исследования показывают эффективность имбиря против повышенного сахара в крови. Это возможно из-за того, что пряность содержит полифенолы, включая гингеролом, снижающие воспаление, что со своей стороны может способствовать нормализации уровня сахара.

Доктор Канчан Койя (Kanchan Koya), являющаяся автором кулинарной книги "Spice Spice Baby", утверждает:

"Воспаление связано с резистентностью к инсулину и плохим контролем уровня сахара в крови. Поэтому борьба с воспалением с помощью имбиря может оказать благоприятное влияние на уровень глюкозы".

 

Имбирь как профилактика сахарного диабета и повышенного уровня сахара в крови
Корень имбиря. Фото: istockphoto.com

В журнале Nutrients было опубликовано исследование, согласно которому из всех пряностей именно имбирь оказал существенное положительное влияние на следующие три показателя:

  • уровень сахара в крови;
  • уровень гликозилированного гемоглобина;
  • концентрация инсулина.

Следует заметить, хотя эти данные производят впечатление, все же нужны дополнительные исследования.

Хотя мало клинических данных о влиянии имбиря при приготовлении пищи, его добавление в блюда и напитки может принести организму пользу.

 

Эта пряность эффективно снижает сахар в крови и предотвращает диабет.
Корень и порошок имбиря. Фото: istockphoto.com

Последствия повышенного уровня сахара в крови

Если сахар в крови постоянно выше нормы, со временем это может привести к предиабету или диабету. Что в свою очередь приведет к серьезным проблемам со здоровьем:

  • болезни сердца;
  • почек;
  • проблемы с пищеварением;
  • невропатия;
  • ухудшение зрения и т.д.

В случае чрезвычайно высокого уровня глюкозы возможно развитие диабетического кетоацидоза, что является опасным состоянием, нуждающимся в немедленной медицинской помощи.

 

Последствия повышенного уровня сахара в крови
Проверка уровня сахара в крови. Фото: depositphotos.com

Какие существуют еще методы снижения уровня сахара в крови

Лучшей профилактикой повышенного уровня сахара и диабета все еще остается здоровый образ жизни:

  • здоровое питание;
  • регулярные физические упражнения;
  • прогулки на свежем воздухе (особенно после еды);
  • управление стрессом;
  • здоровый сон;
  • отказ от вредных привычек.

Доказано, что короткая прогулка продолжительностью 10-15 минут после еды значительно снижает уровень глюкозы в крови благодаря увеличению чувствительности к инсулину.

 

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сахар
здоровье
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имбирь

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