Что лучше пить латте или капучино — специалисты объяснили, в чем разница

Компания пьет кофе в кафе. Фото: stock.adobe.com

Одни из самых популярных напитков в мире кофе — капучино и латте. Многие считают, что разница между ними не ощутима. И состоит только в объеме и содержании кофеина. Но это совсем не так. Эти напитки как инь и ян.

Поэтому стоит разобраться, чем эти два напитка уникальны, какая между ними разница и что тогда лучше пить — капучино или латте. Предлагаем погрузиться в тонкий и ароматный мир кофе вместе с нами и узнать ответы на эти вопросы.

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Капучино — ингредиенты и особенности

Этот бодрящий популярный напиток состоит из:

эспрессо; молока; молочной пены.

У капучино классическое соотношение эспрессо и молока 2:1, но вместо молока здесь используют преимущественно молочную пену. В чашку объемом 150-180 мл сначала наливают порцию кофе, а остальное место заполняют вспененным молоком. Однородной, эластичной и кремовой пены должно быть много, примерно 2 см.

Для капучино характерен насыщенный кофейный вкус, смягченный кремовой текстурой.

Следует заметить, что настоящий капучино подается именно в небольших чашечках объемом до 180 мл. Все остальное уже тяжело назвать капучино.

Интересный факт: напиток был придуман в XIX веке в Вене и назывался kapuzine. Немного сваренного кофе смешивали с молоком или сливками до получения коричневого оттенка — как цвет ряс монахов-капуцинов.

Бариста делает капучино. Фото: depositphotos.com

Латте — ингредиенты и уникальность

Латте состоит из:

молока;

эспрессо;

молочной пены.

В классическом латте соотношение эспрессо, горячего молока и молочной пены 1:2:1. Сначала в чашку наливают вспененное молоко, а потом эспрессо.

Таким образом, вкус получается более нежным, молочным и кремовым. Напиток обычно подается в больших чашках, что позволяет наслаждаться его деликатным вкусом в течение длительного времени.

Латте в кафе. Фото: istockphoto.com

Какое основное отличие во вкусе между латте и капучино

Капучино обладает насыщенным кофейным вкусом, поскольку содержит меньшее количество молока. Латте обладает мягким молочным вкусом с легкой деликатной кофейной ноткой.

Текстура

Капучино имеет более плотную и кремовую текстуру из-за большого количества молочной пены, тогда как латте — более гладкий и мягкий из-за большего количества молока.

Л ате и капучино. Фото: stock.adobe.com

Что выбрать — латте или капучино

Какой напиток выбрать — латте или капучино? Это зависит исключительно от ваших предпочтений и настроения. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на следующие факторы:

Насыщенность — если вы хотите чувствовать яркий кофейный вкус, выбирайте капучино. Молочность — если вы предпочитаете более молочный и легкий вкус, хорошим выбором будет именно латте. Пенка — фанатам густой молочной пенки следует выбирать именно капучино. В латте слой пены гораздо меньше.

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