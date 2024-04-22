Что лучше пить латте или капучино — специалисты объяснили, в чем разница

Латте или капучино — какая разница между напитками и какой лучше выбрать
Одни из самых популярных напитков в мире кофе — капучино и латте. Многие считают, что разница между ними не ощутима. И состоит только в объеме и содержании кофеина. Но это совсем не так. Эти напитки как инь и ян.
Поэтому стоит разобраться, чем эти два напитка уникальны, какая между ними разница и что тогда лучше пить — капучино или латте. Предлагаем погрузиться в тонкий и ароматный мир кофе вместе с нами и узнать ответы на эти вопросы.
Капучино — ингредиенты и особенности
Этот бодрящий популярный напиток состоит из:
- эспрессо;
- молока;
- молочной пены.
У капучино классическое соотношение эспрессо и молока 2:1, но вместо молока здесь используют преимущественно молочную пену. В чашку объемом 150-180 мл сначала наливают порцию кофе, а остальное место заполняют вспененным молоком. Однородной, эластичной и кремовой пены должно быть много, примерно 2 см.
Для капучино характерен насыщенный кофейный вкус, смягченный кремовой текстурой.
Следует заметить, что настоящий капучино подается именно в небольших чашечках объемом до 180 мл. Все остальное уже тяжело назвать капучино.
Интересный факт: напиток был придуман в XIX веке в Вене и назывался kapuzine. Немного сваренного кофе смешивали с молоком или сливками до получения коричневого оттенка — как цвет ряс монахов-капуцинов.
Латте — ингредиенты и уникальность
Латте состоит из:
- молока;
- эспрессо;
- молочной пены.
В классическом латте соотношение эспрессо, горячего молока и молочной пены 1:2:1. Сначала в чашку наливают вспененное молоко, а потом эспрессо.
Таким образом, вкус получается более нежным, молочным и кремовым. Напиток обычно подается в больших чашках, что позволяет наслаждаться его деликатным вкусом в течение длительного времени.
Какое основное отличие во вкусе между латте и капучино
Капучино обладает насыщенным кофейным вкусом, поскольку содержит меньшее количество молока. Латте обладает мягким молочным вкусом с легкой деликатной кофейной ноткой.
Текстура
Капучино имеет более плотную и кремовую текстуру из-за большого количества молочной пены, тогда как латте — более гладкий и мягкий из-за большего количества молока.
Что выбрать — латте или капучино
Какой напиток выбрать — латте или капучино? Это зависит исключительно от ваших предпочтений и настроения. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на следующие факторы:
- Насыщенность — если вы хотите чувствовать яркий кофейный вкус, выбирайте капучино.
- Молочность — если вы предпочитаете более молочный и легкий вкус, хорошим выбором будет именно латте.
- Пенка — фанатам густой молочной пенки следует выбирать именно капучино. В латте слой пены гораздо меньше.
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