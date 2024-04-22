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Латте или капучино — какая разница между напитками и какой лучше выбрать

22 апреля 2024 18:54
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Что лучше пить латте или капучино — специалисты объяснили, в чем разница
Компания пьет кофе в кафе. Фото: stock.adobe.com
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Одни из самых популярных напитков в мире кофе — капучино и латте. Многие считают, что разница между ними не ощутима. И состоит только в объеме и содержании кофеина. Но это совсем не так. Эти напитки как инь и ян.

Поэтому стоит разобраться, чем эти два напитка уникальны, какая между ними разница и что тогда лучше пить — капучино или латте. Предлагаем погрузиться в тонкий и ароматный мир кофе вместе с нами и узнать ответы на эти вопросы.

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Капучино — ингредиенты и особенности

Этот бодрящий популярный напиток состоит из:

  1. эспрессо;
  2. молока;
  3. молочной пены.

У капучино классическое соотношение эспрессо и молока 2:1, но вместо молока здесь используют преимущественно молочную пену. В чашку объемом 150-180 мл сначала наливают порцию кофе, а остальное место заполняют вспененным молоком. Однородной, эластичной и кремовой пены должно быть много, примерно 2 см.

Для капучино характерен насыщенный кофейный вкус, смягченный кремовой текстурой.

Следует заметить, что настоящий капучино подается именно в небольших чашечках объемом до 180 мл. Все остальное уже тяжело назвать капучино.

Интересный факт: напиток был придуман в XIX веке в Вене и назывался kapuzine. Немного сваренного кофе смешивали с молоком или сливками до получения коричневого оттенка — как цвет ряс монахов-капуцинов.

 

Что лучше пить латое или капучино — специалисты объяснили, в чем разница.
Бариста делает капучино. Фото: depositphotos.com

Латте — ингредиенты и уникальность

Латте состоит из:

  • молока;
  • эспрессо;
  • молочной пены.

В классическом латте соотношение эспрессо, горячего молока и молочной пены 1:2:1. Сначала в чашку наливают вспененное молоко, а потом эспрессо.

Таким образом, вкус получается более нежным, молочным и кремовым. Напиток обычно подается в больших чашках, что позволяет наслаждаться его деликатным вкусом в течение длительного времени.

 

Лате или капучино — какая разница между напитками и какой лучше выбрать
Латте в кафе. Фото: istockphoto.com

Какое основное отличие во вкусе между латте и капучино

Капучино обладает насыщенным кофейным вкусом, поскольку содержит меньшее количество молока. Латте обладает мягким молочным вкусом с легкой деликатной кофейной ноткой.

Текстура

Капучино имеет более плотную и кремовую текстуру из-за большого количества молочной пены, тогда как латте — более гладкий и мягкий из-за большего количества молока.

 

Что выбрать — латое или капучино
Л ате и капучино. Фото: stock.adobe.com

Что выбрать — латте или капучино

Какой напиток выбрать — латте или капучино? Это зависит исключительно от ваших предпочтений и настроения. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на следующие факторы:

  1. Насыщенность — если вы хотите чувствовать яркий кофейный вкус, выбирайте капучино.
  2. Молочность — если вы предпочитаете более молочный и легкий вкус, хорошим выбором будет именно латте.
  3. Пенка — фанатам густой молочной пенки следует выбирать именно капучино. В латте слой пены гораздо меньше.

 

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кофе
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советы
латте
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