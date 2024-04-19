Як приготувати чай з кульбаби — цілющий рецепт для жіночого здоров'я

Корисний чай з кульбаби. Фото: pexels.com

Кульбаба — це, на перший погляд, звичайний бур'ян, який в Україні росте скрізь. Проте насправді ця рослина володіє багатьма цілющими властивостями. У її складі цілий коктейль з вітамінів, мінералів та біофлавоноїдів. Особливо корисна вона для жіночого здоров'я.

Що треба знати про корисні властивості кульбаби та як приготувати смачний чай з рослини, що лікує, пише журнал Elle.

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Які корисні властивості кульбаби

Як стверджують експерти, у стеблах, квітах та навіть корінні рослини міститься багато вітамінів групи В, а саме: В1, В2, В4. Також кульбаба багата на вітаміни А, С, Е, а також залізо, хром, кальцій, калій і біофлавоноїди.

Фахівці наукового журналу Bulletin of the National Research Centre вивчили 54 дослідження, які перевіряли користь кульбаби. Виявилося, що рослина:

здатна зміцнити імунітет;

налагодити роботу печінки;

покращити роботу та стан підшлункової залози;

нормалізувати рівень цукру в крові;

позитивно вплинути на роботу нирок;

покращити стан нервової системи;

знизити артеріальний тиск та покращує роботу серцево-судинної системи;

має сечогінні властивості, завдяки чому допомагає полегшити здуття живота (саме тому чай з кульбаби виділяють як чудовий засіб під час менструацій);

завдяки своїм антисептичним та антибактеріальним властивостям може мати позитивний вплив у боротьбі з хворобами сечовивідних шляхів;

відновлює роботу шлунково-кишкового тракту: має протизапальні властивості, знижує процеси здуття та бродіння в кишківнику, стимулює апетит коштом активізації жовчовідтоку, стимулює вироблення та виділення жовчі.

Відповідно до журналу Medical News, органи кульбаби містять флавоноїди та L-цикоринову кислоту, які мають протиракові, протизапальні та антиоксидантні властивості. Дослідження продемонстрували інгібуючу та антиметастатичну дію екстракту кульбаби на клітини раку молочної залози.

Також деякі дослідження говорять про ефективність кульбаби проти клітин меланоми та раку підшлункової залози.

Чай з кульбаби. Фото: istockphoto.com

Як приготувати корисний чай з кульбаби

Найкраще буде купити вже готовий чай в аптеці, адже рослина вже перевірена, правильно оброблена та готова для споживання.

Проте, якщо ви маєте дачу або живете за містом, можете зібрати рослину у себе на присадибній ділянці. Для заварювання придатні всі частини рослини, навіть корінці. Важливо збирати квіти до того, як у них з`являються пухові кульки.

Після збору рослину необхідно висушити в природний спосіб у тіні або в духовій шафі за температури не більше 50°C.

Готовий продукт слід заварювати у воді температурою 70-80°C. Більша температура може вбити всі корисні речовини в рослині. Чаю треба дати час настоятися 15-30 хв. Можна вживати холодним. Для більшої користі та яскравого смаку можна додавати м'яту та лимон.

Якщо ви використовуєте коріння цієї рослини, то їх краще спочатку обсмажити. Для цього очистіть і подрібніть корінці та запікайте їх у розігрітій до 140°C духовці впродовж двох годин. Потім залийте кілька чайних ложок в киплячій воді приблизно на 10 хвилин і насолоджуйтесь цим смачним земляним чаєм, що нагадує каву.

Чай з кульбаби. Фото: google.com

Важлива інформація

Перед тим як вживати будь-які лікарські засоби, навіть на рослинній основі, варто проконсультуватися з лікарем. Адже найкорисніший чай може мати протипоказання. Так, до прикладу, чай з кульбаби не можна вживати тим, хто має:

гастрит;

виразку шлунка;

жовчнокам'яну хворобу;

алергію на амброзію, маргаритки, чорнобривці або хризантеми.

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