Как приготовить чай из одуванчика — целебный рецепт для женского здоровья

Желтый цветок, дарящий женское здоровье — как заварить целебный чай из одуванчика
Одуванчик — это, на первый взгляд, обычный сорняк, который в Украине растет везде. Однако на самом деле это растение обладает многими целебными свойствами. В его составе целый коктейль из витаминов, минералов и биофлавоноидов. Особенно полезно оно для женского здоровья.
Что нужно знать о полезных свойствах одуванчика и как приготовить вкусный чай из лечащего растения, пишет журнал Elle.
Какие полезные свойства одуванчика
Как утверждают эксперты, в стеблях, цветах и даже корнях растения содержится много витаминов группы В, а именно: В1, В2, В4. Также одуванчик богат витаминами А, С, Е, а также железом, хромом, кальцием, калием и биофлавоноидами.
Специалисты научного журнала Bulletin of the National Research Centre изучили 54 исследования, проверявших пользу одуванчика. Оказалось, что растение:
- способно укрепить иммунитет;
- наладить работу печени;
- улучшить работу и состояние поджелудочной железы;
- нормализовать уровень сахара в крови;
- положительно повлиять на работу почек;
- улучшить состояние нервной системы;
- снизить АД и улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
- обладает мочегонными свойствами, благодаря чему помогает облегчить вздутие живота (именно поэтому чай из одуванчика выделяют как замечательное средство во время менструаций);
- благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам может оказать положительное влияние на борьбу с болезнями мочевыводящих путей;
- восстанавлівает работу желудочно-кишечного тракта: обладает противовоспалительными свойствами, снижает процессы вздутия и брожения в кишечнике, стимулирует аппетит за счет активизации желчеоттока, стимулирует выработку и выделение желчи.
Согласно журналу Medical News, органы одуванчика содержат флавоноиды и L-цикориновую кислоту, которие обладают противораковыми, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Исследования продемонстрировали ингибирующее и антиметастатическое действия экстракта одуванчика на клетки рака молочной железы.
Также некоторые исследования говорят об эффективности одуванчика против клеток меланомы и рака поджелудочной железы.
Как приготовить полезный чай из одуванчика
Лучше всего будет купить готовый чай в аптеке, ведь растение уже проверено, правильно обработано и готово для потребления.
Однако, если у вас есть дача или живете за городом, можете собрать растение у себя на приусадебном участке. Для заваривания пригодны все части растения, даже корешки. Важно собирать цветы до того, как у них появляются пуховые шарики.
После сбора растение необходимо высушить естественным способом в тени или в духовом шкафу при температуре не более 50°C.
Готовый продукт следует заваривать в воде 70-80°C. Большая температура может уничтожить все полезные вещества в растении. Чаю нужно дать время настояться 15-30 мин. Можно употреблять холодным. Для большей пользы и яркого вкуса можно добавлять мяту и лимон.
Если вы используете корни этого растения, то их лучше сначала обжарить. Для этого очистите и измельчите корешки и запекайте их в разогретой до 140°C духовке в течение двух часов. Затем залейте несколько чайных ложек в кипящей воде примерно на 10 минут и наслаждайтесь этим вкусным земляным чаем, напоминающим кофе.
Важная информация
Перед употреблением каких-либо лекарственных средств, даже на растительной основе, следует проконсультироваться с врачом. Ведь даже самый полезный чай может иметь противопоказания. Так, к примеру, чай из одуванчика нельзя употреблять тем, кто имеет:
- гастрит;
- язву желудка;
- желчнокаменную болезнь;
- аллергию на амброзию, маргаритки, бархатцы или хризантемы.
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