Какие травяные чаи подарят крепкое здоровье — диетолог назвал три лучших

Заваренный полезный травяной чай. Фото: Depositphotos

Травяные чаи — это загадочные ароматы, яркие цвета и утонченный вкус. А еще это источник крепкого здоровья и энергии. Ведь напитки из трав обладают разными полезными свойствами, улучшая эмоциональное состояние, сон и положительно влияя на работу мозга и внутренних органов.

Какие травяные чаи следует добавить в свой рацион, чтобы иметь крепкое здоровье, рассказал диетолог Олег Швец на своей странице в Facebook.

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Какая польза от употребления травяного чая

Чаи из трав будут полезны для тех, кто хочет улучшить свое эмоциональное состояние и избавиться от ощущения стресса. Большинство таких напитков способно освободить от тревоги и нормализовать сон.

Поскольку травяные чаи без сахара и меда не содержат калорий, их можно употреблять тем, кто на диете. Некоторые даже способствуют похудению, другие сборы могут улучшить пищеварение и разогнать метаболизм.

Все травяные чаи объединяет то, что они способствуют укреплению здоровья, а главное — современные исследования это подтверждают. Известно, что регулярное употребление некоторых травяных чаев может помочь в борьбе с определенными заболеваниями.

Употребление травяного чая. Фото: Depositphotos

Какие чаи самые полезные для здоровья

Предлагаем вам ознакомиться с тремя полезными травяными чаями, которые укрепят здоровье и нервы, улучшат самочувствие и настроение.

Чай из ромашки

Прежде всего ромашка известна своим мягким успокаивающим эффектом. Регулярно употребляя такой напиток в разрешенной дозе, можно сделать свои нервы стальными.

Также чай из ромашки улучшит качество сна, поможет легко уснуть, что также повлияет на общее самочувствие. Исследования показывают, что ромашковый чай действительно улучшает качество сна у пожилых людей и женщин после родов.

Более того, считается, что ромашка обладает антибактериальными, противовоспалительными свойствами и защищает печень. Согласно некоторым исследованиям, ромашка может нормализовать уровень сахара в крови и облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС).

Чай из ромашки. Фото: pixabay.com

Имбирный чай

Корень имбиря — настоящий источник витаминов и антиоксидантов. Он обладает противовоспалительными свойствами, улучшает пищеварение, очищает печень. Корень способствует похудению.

Имбирный чай эффективен для облегчения тошноты, особенно на ранних сроках беременности, хотя он также может облегчить тошноту, вызванную химиотерапией в онкологии и хирургическим вмешательством.

Также исследования показывают, что имбирь очень полезен для диабетиков, поскольку способен нормализовать уровень сахара в крови и уровень липидов. Следует также включить в рацион напиток из имбиря для профилактики развития диабета.

Имбирный чай. Фото: freepik.com

Чай из шалфея

Это травяное чудодейственное средство хорошо известно лечебными свойствами и потенциальной пользой для здоровья мозга. Различные исследования шалфея обнаружили, что он улучшает когнитивные функции и может помочь людям с болезнью Альцгеймера.

Шалфей богат флавоноидами (рутин, кварцетин, гиперозид), которые считаются антиоксидантами, обладают противомикробными свойствами. Флавоноиды находятся в составе сердечных препаратов.

Также есть определенные доказательства способности шалфея снизить уровень общего холестерина и атерогенного холестерина. Национальный институт здравоохранения США проводил эксперименты с больными сахарным диабетом II типа. Они показали, что регулярное употребление чая из шалфея способствовало снижению показателей глюкозы благодаря наличию в траве антиоксидантов.

Было определено, что фитоэстрогены в листьях шалфея способствуют восстановлению гормонального баланса во время менопаузы или в случае проблем с работой яичников. Настой или отвар шалфея рекомендуют при кандидозе, заболеваниях почек.

Чай из шалфея. Фото: Depositphotos

Как правильно заваривать травяной чай

Травяной чай следует заваривать в чайнике. Чайник следует прогреть, обдать кипятком. А уже потом залить кипяток на чай. После можно бросать сами травы, ведь за это время вода успеет немного охладиться до 85-90°C. Достаточно 10–15 г трав на 500–600 мл.

После заливки сухих трав водой нужно накрыть посуду крышкой и оставить на 25-30 минут, чтобы чай как следует заварился и настоялся.

Как правильно пить травяной чай

Питье травяных чаев можно сделать ежедневным вечерним или утренним ритуалом. Важно лишь не увлекаться одной и той же травой длительное время, а чередовать лечебные снадобья. Также не стоит пить слишком много, ведь излишек может наоборот навредить.

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