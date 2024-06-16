Чим корисний цикорій та як правильно пити альтернативу каві

Напій із цикорію. Фото: Freepik

Цикорій, відомий своїм характерним гіркуватим смаком та багатим ароматом, вже давно використовується як корисна альтернатива каві Цей дивовижний напій має безліч корисних властивостей і може стати відмінним доповненням до здорового способу життя.

Новини.LIVE. розкажуть про цикорій та чим він корисний.

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Цикорій — це неймовірно корисний напій, який заслуговує на місце у вашому раціоні. Його численні корисні властивості роблять його чудовим вибором для тих, хто прагне покращити травлення, підтримати здоров'я серця, знизити рівень стресу та покращити загальне самопочуття. Спробуйте включити цикорій до свого раціону та відчуйте всі його переваги на собі.

Багате джерело пребіотиків

Цикорій містить інулін — тип розчинних харчових волокон, які діють як пребіотики. Пребіотики сприяють росту корисних бактерій у кишечнику, покращуючи травлення та зміцнюючи імунну систему. Регулярне вживання цикорію допомагає підтримувати здорову мікрофлору кишківника, що особливо важливо для загального стану здоров'я.

Напій із цикорію. Фото: Freepik

Корисний для травлення

Цикорій стимулює вироблення шлункового соку та жовчі, що сприяє покращенню травлення. Інулін у цикорії допомагає регулювати рівень цукру в крові, уповільнюючи процес всмоктування глюкози. Це робить цикорій корисним для людей з діабетом або для тих, хто прагне підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Зниження рівня холестерину

Дослідження показують, що інулін може допомогти знизити рівень "поганого" (LDL) холестерину в крові, що знижує ризик серцево-судинних захворювань. Регулярне вживання цикорію сприяє покращенню ліпідного профілю та підтримці здоров'я серця.

Підтримка імунної системи

Багатий вміст антиоксидантів у цикорії допомагає боротися з вільними радикалами, знижуючи окисний стрес та підтримуючи імунну систему. Вітаміни та мінерали, такі як вітамін С, вітамін В6 та калій, також сприяють зміцненню імунітету.

Корисний для печінки

Цикорій має гепатопротекторні властивості, тобто захищає печінку від пошкоджень. Він сприяє детоксикації організму та покращенню функцій печінки, допомагаючи виводити токсини та шкідливі речовини. Це особливо важливо для людей, які ведуть активний спосіб життя, і схильних до стресу.

Антистресова дія

Цикорій містить природні сполуки, які можуть допомагати знижувати рівень стресу та покращувати настрій. Відсутність кофеїну в цикорії робить його ідеальним напоєм для тих, хто хоче зменшити споживання кофеїну та уникнути його побічних ефектів, таких як тривожність та безсоння.

Допомога у схудненні

Інулін сприяє відчуттю ситості, що може допомогти контролювати апетит та знижувати загальне споживання калорій. Крім того, цикорій має низьку калорійність, що робить його чудовим вибором для тих, хто прагне зниження ваги.

Підтримка здоров'я кісток

Цикорій містить мінерали, такі як кальцій та магній, які необхідні для підтримки здоров'я кісток. Інулін також сприяє покращенню засвоєння кальцію, що допомагає зміцнити кісткову тканину та запобігти розвитку остеопорозу.

Напій із цикорію. Фото: Freepik

Як приготувати цикорій

Цикорій можна приготувати різними способами, щоб насолодитися його унікальним смаком та користю:

Використовуйте цикорійний порошок, заварюючи його гарячою водою так само, як ви заварюєте каву. Додайте молоко або рослинне молоко до смаку.

Суміш з кавою

Змішайте цикорій із кавою в пропорції 1:1, щоб отримати напій із зменшеним вмістом кофеїну, але насиченим смаком.

Холодний цикорій

Заваріть цикорій, охолодіть його та подавайте з льодом для освіжаючого напою у спекотні дні.

Нагадаємо, ми писали про те, яку користь здоров'ю людини має цикорій.

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