Чем полезен цикорий и как правильно пить альтернативу кофе

Напиток из цикория. Фото: Freepik

Цикорий, известный своим характерным горьковатым вкусом и богатым ароматом, уже давно используется как полезная альтернатива кофе. Этот удивительный напиток обладает множеством полезных свойств и может стать отличным дополнением к здоровому образу жизни.

Новини.LIVE. расскажут про цикорий и чем он полезен.

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Цикорий — это невероятно полезный напиток, который заслуживает место в вашем рационе. Его многочисленные полезные свойства делают его отличным выбором для тех, кто стремится улучшить пищеварение, поддержать здоровье сердца, снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Попробуйте включить цикорий в свой рацион и ощутите все его преимущества на себе.

Богатый источник пребиотиков

Цикорий содержит инулин — тип растворимых пищевых волокон, которые действуют как пребиотики. Пребиотики способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, улучшая пищеварение и укрепляя иммунную систему. Регулярное употребление цикория помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника, что особенно важно для общего состояния здоровья.

Напиток из цикория. Фото: Freepik

Полезен для пищеварения

Цикорий стимулирует выработку желудочного сока и желчи, что способствует улучшению пищеварения. Инулин в цикории помогает регулировать уровень сахара в крови, замедляя процесс всасывания глюкозы. Это делает цикорий полезным для людей с диабетом или тех, кто стремится поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Снижение уровня холестерина

Исследования показывают, что инулин может помочь снизить уровень "плохого" (LDL) холестерина в крови, что снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярное употребление цикория способствует улучшению липидного профиля и поддержанию здоровья сердца.

Поддержка иммунной системы

Богатое содержание антиоксидантов в цикории помогает бороться со свободными радикалами, снижая окислительный стресс и поддерживая иммунную систему. Витамины и минералы, такие как витамин С, витамин В6 и калий, также способствуют укреплению иммунитета.

Полезен для печени

Цикорий обладает гепатопротекторными свойствами, то есть защищает печень от повреждений. Он способствует детоксикации организма и улучшению функций печени, помогая выводить токсины и вредные вещества. Это особенно важно для людей, ведущих активный образ жизни и подверженных стрессу.

Антистрессовое действие

Цикорий содержит природные соединения, которые могут помогать снижать уровень стресса и улучшать настроение. Отсутствие кофеина в цикории делает его идеальным напитком для тех, кто хочет уменьшить потребление кофеина и избежать его побочных эффектов, таких как тревожность и бессонница.

Помощь в похудении

Инулин способствует ощущению сытости, что может помочь контролировать аппетит и снижать общее потребление калорий. Кроме того, цикорий имеет низкую калорийность, что делает его отличным выбором для тех, кто стремится к снижению веса.

Поддержка здоровья костей

Цикорий содержит минералы, такие как кальций и магний, которые необходимы для поддержания здоровья костей. Инулин также способствует улучшению усвоения кальция, что помогает укрепить костную ткань и предотвратить развитие остеопороза.

Напиток из цикория. Фото: Freepik

Как приготовить цикорий

Цикорий можно приготовить различными способами, чтобы насладиться его уникальным вкусом и пользой:

Используйте порошок цикория, заваривая его горячей водой так же, как вы завариваете кофе. Добавьте молоко или растительное молоко по вкусу.

Смесь с кофе

Смешайте цикорий с кофе в пропорции 1:1, чтобы получить напиток с уменьшенным содержанием кофеина, но насыщенным вкусом.

Холодный цикорий

Заварите цикорий, охладите его и подавайте со льдом для освежающего напитка в жаркие дни.

Напомним, мы писали о том, какую пользу для здоровья человека имеет цикорий.

Раньше мы рассказывали о том, почему употреблять кофе на голодный желудок вредно для здоровья.

Также мы сообщали о том, как правильно употреблять кофе, чтобы продлить свою жизнь.